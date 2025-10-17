Cómo identificar si tu hijo o tu hija sufre acoso en el colegio: síntomas físicos, emocionales y escolares

Alerta por acoso escolar: existen algunas señales que las familias pueden detectar antes de que sea demasiado tarde

El infierno que vivió Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla: “Eran insultos y desprecios constantes”

Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado martes, sí había denunciado el acoso escolar que sufría de otras compañeras. Pero hay otros muchos casos de menores que callan. Por eso es importantísimo que tanto los centros educativos como las familias estén muy atentos a determinados síntomas que nos pueden decir algo. Como ha explicado David Jiménez desde el plató de 'Informativos Telecinco', hay muchas señales que nos pueden ayudar a detectar un caso de acoso. Destacamos algunas de ellas, las cuales dividimos en tres campos fundamentales.

El primero es el que habla de las conductas y las emociones; suelen darse cambios en el estado de ánimo con llanto fácil, por ejemplo, también episodios de ansiedad y miedo y una tendencia al aislamiento que les lleva a quedarse solos en el recreo. Nos dicen los expertos que siempre ocurren cambios muy bruscos en el comportamiento. Otro campo fundamental, muy importante, es el que afecta a la salud y al estado físico; cosas evidentes como heridas y moratones o dolores sin explicación médica como dolores de barriga, dolores de cabeza, y también incontinencia en edades en las que ya se ha superado ampliamente esa cuestión o trastornos del sueño con aparición de pesadillas e insomnio.

Hay un tercer campo que nos lleva directamente a la escuela y a las pertenencias; suele haber un menor rendimiento escolar sin motivo aparente y también daños y pérdidas de objetos de material escolar, sin que quieran explicarnos las razones. Cuando algunas de estas señales ocurren, es muy importante que sepamos cómo hacer para que el menor se abra y verbalice. Aquí les damos algunas pistas.

Aprender a hablar del acoso desde pequeños puede salvar vidas

Algunos centros de España enseñan que hay secretos que no se pueden guardar: "Nos hace daño en la barriga y te sienta mal". Ayudan a concienciar a los más pequeños de que hay una cadena de gente dispuesta a ayudar. Y con imágenes es más sencillo identificar esas emociones negativas, pero en la vida real puede ser más complicado.

"Puede pasar, como media, hasta 13 y 15 meses hasta que el menor de edad se atreve a contarlo", explica Diana Díaz, directora de la línea de ayuda 'ANAR'. Por ello, desde las familias es importante conocer y tener vías de comunicación sanas con los menores. "Abrimos esa comunicación. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te está afectando? Cuéntanos todo lo que tú nos quieras contar a tu ritmo, a tu marcha, y por supuesto vamos a acudir al centro escolar para pedir esa solución y vamos a tener un plan", agrega Díaz sobre los pasos a dar.

A partir de ese momento es imprescindible la relación con el centro. "Entregando todas las pruebas que tenemos, también si hay un malestar emocional", precisa Díaz. Teniendo en cuenta también todas las partes implicadas. "Por qué un menor de edad iba a tener una actitud violenta en un momento dado, porque nadie nace violento", sentencia Díaz. El mensaje más potente es que ningún menor está solo frente al acoso y que todo tiene solución. El teléfono de la Fundación ANAR disponible es: 900 20 20 10. Atienden todos los casos.