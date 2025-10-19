El presidente del Gobierno se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas"

A Jara le diagnosticaron cáncer de mama el día después de dar a luz: "Me noté el bulto, pero me dijeron que no corr�ía ningún riesgo"

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, por contar con programas de prevención y cribado "eficaces y ágiles", algo vital para lograr un diagnóstico precoz de esta enfermedad, que sufren cada año 35.000 mujeres en España. El PSOE, por su parte, ha realizado un manifiesto en el defiende que la sanidad "debe ser pública, gratuita, universal y de calidad" y en el que exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que actúe con "transparencia y urgencia" y que "deje de mentir" en la crisis abierta por los fallos en los cribados que ha provocado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

En un vídeo difundido en la red social X, en el que aparece con el lazo rosa que representa la lucha contra el cáncer de mama, el presidente del Gobierno ha recordado que de estos programas de prevención depende la salud de miles de mujeres y se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas", ha señalado.

Defiende una mayor inversión en investigación

Sánchez recuerda que son 35.5000 las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama al año en España: "Madres, hermanas, compañeras y sus familias se enfrentan cada día a esta enfermedad. Cada mujer merece que estemos a la altura".

PUEDE INTERESARTE Una nueva estrategia terapéutica mejora los resultados en pacientes con cáncer de mama precoz de alto riesgo

Para ello, ha defendido un mayor inversión en investigación "reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento, promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y aunque se ha conseguido que la mortalidad descienda en los últimos años, "el desafío sigue siendo enorme", ha alertado el jefe del Ejecutivo, que ha apostado por una sanidad pública "fuerte", que garantice la atención y todos los medios a las mujeres que padezcan esta enfermedad, "vivan donde vivan".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El manifiesto del PSOE

El PSOE, por su parte, ha realizado un manifiesto en el que pide al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que actúe con "transparencia y urgencia" tras la crisis por los cribados: "Exigimos que deje de mentir y ocultar información, publique todos los datos, ponga en marcha de inmediato un plan de atención integral para las mujeres afectadas, que escuche y se ponga a disposición de las asociaciones de mujeres enfermas, que deje de culpar a los profesionales y que los ponga al frente de las soluciones, que deje de pensar en términos políticos y electorales porque lo que tenemos delante es de extrema gravedad".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El PSOE advierte que el "quebrantamiento" de confianza en el sistema público sanitario tiene consecuencias "terribles" en la salud de las personas, sobre todo para las que menos recursos tienen y apuntan que al mismo tiempo "es muy beneficioso para otros intereses privados".

En el texto, los socialistas comparten los datos de la enfermedad en el 2024, cuando se diagnosticaron 35.875 casos de cáncer mama, aproximadamente el 29 por ciento de los cánceres diagnosticados en mujeres. Ese mismo año, fallecieron 6.604 personas (6.513 mujeres), lo que supone que el 15 por ciento de todos los fallecimientos por cáncer en mujeres en España.

"Cada cifra que damos nos duele porque detrás de cada número hay una historia, una familia, una mujer que se enfrenta a esta enfermedad. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. De las diagnosticadas, el 30 por ciento tendrá recaída. No son estadísticas: son vidas. Ese debe ser nuestro compromiso y nuestra motivación para seguir avanzando", afirma el PSOE.

Sin embargo, celebran que la supervivencia ha mejorado de forma significativa: actualmente supera el 85 por ciento a los cinco años del diagnóstico. Este avance, según destacan, es fruto del esfuerzo colectivo de los profesionales sanitarios, de la investigación científica y de la inversión pública sostenida en salud.

Por último, reivindican la labor que han desempeñado los movimientos asociativos de pacientes, y afirman que sin su labor las mujeres con cáncer estarían "más solas y más indefensas". "El Día Mundial contra el Cáncer de Mama no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio de que la salud pública salva vidas, de que la igualdad también se construye desde la sanidad, y de que ningún gobierno puede mirar hacia otro lado cuando se trata de proteger la vida de las mujeres", concluye el PSOE.