El 90% de los padres creen que sus hijos nunca han visto porno

Los jóvenes trasladan la violencia del porno a sus relaciones

Vivimos en una sociedad hiperconectada, plagada de estímulos y con acceso libre a la pornografía. En Informativos Telecinco Fin de Semana hemos querido hablar sobre ello con las autoras del libro titulado: "Cuando la cigüeña empezó a ver porno".

Diana es profesora y sexóloga y Miriam es ginecóloga. Ambas son las autoras de este libro, "Cuando la cigüeña empezó a ver porno". Estas expertas aseguran que el porno tiene ya perjuicios muy graves en los jóvenes.

Miriam, por su parte, ha visto en su consulta casos alarmantes: "Adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual o de violaciones incluso, y no lo sabían. Un porcentaje elevadísimo de chicas jóvenes tenían sexo sin deseo ninguno, porque es lo que toca".

Las consecuencias del porno en los jóvenes

Los jóvenes trasladan la violencia del porno a sus relaciones "ellas llegaban a pensar que el dolor físico era normal también" y las adelantan demasiado: "Si tienes 19, 20 o 21 años y todavía no te has acostado con nadie, es que eres rarito".

Ambas advierten: los menores ven porno desde los 8 años. "El porno les encuentra a ellos, muchas veces disfrazado de dibujos animados inocentes".

Respecto a los padres, aseguran que muchos de ellos están muy perdidos en el tema. ¿Su consejo?: Hablar del sexo en casa sin mentiras. "Cuando los niños hacen una pregunta que no nos esperamos, no llevarnos las manos a la cabeza. ¿Cuándo hay que enseñarles esto? Muy fácil, cuando hacen las preguntas", zanjan.