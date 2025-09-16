Logo de telecincotelecinco
Alertan de una ciberestafa que suplanta a la policía con acusaciones falsas de pornografía infantil o pedofilia

Imagen de archivo de una persona utilizando el móvilEuropa Press
BarcelonaLa Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha detectado una estafa a través de correos electrónicos fraudulentos sobre delitos sexuales, que pretenden intimidar a la víctima con acusaciones falsas.

Los mensajes simulan provenir de la "Brigada Europea de Ciberseguridad" sobre delitos muy graves como pornografía infantil, pedofilia, exhibicionismo, ciberpornografía y tráfico sexual.

El correo afirma que las acusaciones son resultado de una "incautación de material digital" e indica que se adjunta una carta oficial para su conocimiento.

Tácticas de extorsión sexual y suplantación de identidad

Además, insta a la persona a contactar urgentemente con la dirección 'policia_deinvestigacao_criminal@aol.com', que no pertenece a ningún organismo policial legítimo, y realizar una acción de forma urgente como un pago o el envío de datos personales.

Un tipo de estafa que utiliza tácticas de extorsión sexual y suplantación de identidad para generar miedo y forzar a la víctima a actuar impulsivamente, respondiendo con información personal o haciendo algún pago.

Qué hacer en caso de recibir el correo

"Si recibes un correo de estas características, bloquea el remitente y elimina el mensaje. No respondas ni abras archivos adjuntos", ha informado la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que ha pedido a la ciudadanía contactar con la policía a través de los canales oficiales ante la duda sobre el origen de este tipo de correos electrónicos fraudulentos.

