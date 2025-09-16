Redacción Cataluña 16 SEP 2025 - 14:18h.

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña informa de que los mensajes simulan provenir de la "Brigada Europea de Ciberseguridad"

Así funcionan las ciberestafas más sofisticadas detectadas en España

Compartir







BarcelonaLa Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha detectado una estafa a través de correos electrónicos fraudulentos sobre delitos sexuales, que pretenden intimidar a la víctima con acusaciones falsas.

Los mensajes simulan provenir de la "Brigada Europea de Ciberseguridad" sobre delitos muy graves como pornografía infantil, pedofilia, exhibicionismo, ciberpornografía y tráfico sexual.

El correo afirma que las acusaciones son resultado de una "incautación de material digital" e indica que se adjunta una carta oficial para su conocimiento.

Tácticas de extorsión sexual y suplantación de identidad

Además, insta a la persona a contactar urgentemente con la dirección 'policia_deinvestigacao_criminal@aol.com', que no pertenece a ningún organismo policial legítimo, y realizar una acción de forma urgente como un pago o el envío de datos personales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un tipo de estafa que utiliza tácticas de extorsión sexual y suplantación de identidad para generar miedo y forzar a la víctima a actuar impulsivamente, respondiendo con información personal o haciendo algún pago.

Qué hacer en caso de recibir el correo

"Si recibes un correo de estas características, bloquea el remitente y elimina el mensaje. No respondas ni abras archivos adjuntos", ha informado la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que ha pedido a la ciudadanía contactar con la policía a través de los canales oficiales ante la duda sobre el origen de este tipo de correos electrónicos fraudulentos.