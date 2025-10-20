María cuida 24 horas a su marido Carlos sin ningún tipo de ayuda económica pública

Un estudio desvela que la ELA es una enfermedad autoinmune y abre la puerta a nuevos tratamientos

El Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto para que las ayudas a los enfermos de ELA lleguen cuanto antes. Se trata de una batalla histórica de estos enfermos y sus familias, porque el ELA, además del padecimiento propio de la enfermedad, supone un un gasto inasumible.

La atención 24 horas, en fase avanzada, puede llegar a costar cerca de 15.000 euros al mes.

La historia de Carlos y María

María cuida 24 horas a su marido Carlos. Le afeita, le arregla, le da masajes, le quita flemas, le da de comer, le acuesta. Todo sin ningún tipo de ayuda pública.

Ella está de baja por ansiedad, pero en breve tendrá que volver a su trabajo de limpiadora. Al pensar en el decreto que va a aprobar el Gobierno, no se cree que por fin vayan a poder ayudarles.

A ambos les ayudan sus vecinos, mientras que ella asume todo el trabajo en casa. Si la ley se aplicara, este cuidado deben asumirlo profesionales.

Carlos la adora y se disculpa todo el rato por estar enfermo, por eso ha pedido la eutanasia, algo que hace que ella se rompa: "Lo último que quiero es que esta mierda se lo lleve por falta de recursos".

Para familias como la de Carlos y María son las ayudas del decreto del martes. Las asociaciones exigen 300 millones de euros al año.