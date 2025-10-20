Vecinos del albergue ilegal en Madrid: "La convivencia es un infierno"

Una nueva concentración contra el albergue ilegal de Madrid

Localizan en un albergue de A Coruña a una mujer que se buscaba por tierra, mar y aire en las inmediaciones de Vigo

Compartir







Una nueva concentración frente al albergue ilegal de Madrid. Debería estar cerrado desde hace más de dos semanas, pero sigue abierto a pesar de la orden de clausura. No tiene licencia, provoca ruidos a cualquier hora, y los vecinos han solicitado hasta en cuatro ocasiones medidas urgentes, sin que nadie haya actuado.

El establecimiento abrió en septiembre como alojamiento para turistas, pero el problema es que une tres espacios distintos dentro de un bloque de pisos. No deja vivir a ninguno de los vecinos, mientras tanto, el dueño del hostal se pasea con total impunidad ante la desesperación del vecindario. La situación se ha vuelto insostenible.

'Vamos a ver' se ha trasladado hasta el barrio madrileño para hablar con Andrés y Susana, dos vecinos afectados. Susana explica cómo es la convivencia: “La convivencia es un infierno. Desde que me despierto hasta que me acuesto estoy escuchando ruidos. No tienen armarios, usan los cajones que hay debajo de las literas, y esos cajones tienen ruedas que hacen un ruido enorme, parece que se te cae el techo encima. Pero no solo eso: también suenan cuando andan, el sonido de las duchas, los extractores de los baños... No nos dejan vivir”.

Vecinos: "“Estos albergues abren como hostal y acaban siendo centros de inmigración"

Andrés expresa el miedo que tienen los vecinos: “Estos albergues abren como hostal y acaban siendo centros de inmigración, como pasó en el de Vallecas. Por eso dijimos: ‘Oye, cuidado, que estos tienen un pacto para eso’. Pero es que encima no tiene licencia. Les dieron un visto bueno como que se la iban a conceder, y este señor lo abrió directamente”.

También comenta la situación actual del hostal de Vallecas: “En Vallecas oficialmente no han cerrado, pero casualmente cerraron por vacaciones. Están haciendo obras porque han tenido inspecciones tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad. Son profesionales en esto, porque ya lo han hecho en otros sitios. Tienen como 15 por toda Europa”.