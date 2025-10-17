Patricia Pardo analiza la polémica campaña Puteros Academy, destinada a combatir el consumo de prostitución.

El Movimiento Feminista de Madrid pide avances para abolir la prostitución y medidas "contra los puteros"

Hace unas semanas, Asturias amaneció cubierta de carteles misteriosos que anunciaban 'Puteros Academy'. Parecía el anuncio de una escuela o institución, y solo incluía una consigna: “Putero no naces, te haces”. El misterio se ha desvelado: se trata de una campaña del Principado de Asturias y de Médicos del Mundo para combatir el consumo de prostitución.

Patricia Pardo ha reaccionado en directo a esta campaña: "Es una campaña rompedora, tremendamente agresiva, como pocas veces habíamos visto. Va destinada a atacar al hombre, a la demanda. Otras campañas sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual eran llevadas a cabo por la Policía Nacional o la Guardia Civil. En este caso es el Principado de Asturias, y esa es la gran novedad".

Patricia Pardo: "Hay quien pueda llegar a pensar que esto es real".

Añade sobre el primer impacto que pudo tener la gente al ver los carteles: "Es ambiguo, porque imagínate: te despiertas en Asturias, ves este cartel y hay quien pueda llegar a pensar que esto es real".

‘Vamos a ver’. habla con Miquel Bibiloni, secretario de relaciones internacionales del sindicato 'OTRAS', quien ofrece su opinión sobre la campaña: "Como trabajador sexual, a veces pregunto a los clientes qué opinan de estas campañas que buscan reducir el consumo, y la mayoría no se identifica con ellas, porque muestran la imagen del putero como Torrente. Nosotras, como trabajadoras sexuales, consideramos que es un gasto superfluo de las subvenciones".