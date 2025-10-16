La colaboradora ha explicado qué fue lo que ocurrió en la entrevista junto a su madre, Terelu Campos

Patricia Pardo, muy enfadada por el plantón de Alejandra Rubio a ‘Vamos a ver’: “Un poquito desubicada me parece, esto no se hace”

El pasado lunes, Patricia Pardo se mostró muy molesta con ‘'a bomba de humo' que Alejandra Rubio tuvo durante una entrevista que estaban concediendo ella y su madre, Terelu Campos en un acto a favor de la investigación contra el cáncer de mama a la reportera de ‘Vamos a ver’, Nuria Chavero.

Ante tal situación, la presentadora reaccionó en directo: "Gracias, Terelu, por tu amabilidad. Siempre demuestras ser una gran profesional. Gracias por tu cariño y por ser compañera. Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre porque hace falta, hace falta… Tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa. Tu compañera es ella, es Nuria Chavero. Un poquito desubicada me parece, esto no se hace… A ver qué nos cuenta el próximo día".

Este miércoles, la colaboradora ha acudido a plató y no ha dudado en dar explicaciones y responder a todo lo que se dijo al respecto: "Estoy jodida, la verdad, sinceramente. Me gustaría aclarar lo que pasó el otro día, si puede ser. Me pareció muy injusto lo que se dijo sobre mí. Hice estrictamente lo que me pidieron. Este es el programa en el que trabaja, siempre doy todo por esto".

"Solo querían que apareciera en una parte de la entrevista con mi madre y que después me largara y eso es lo que hice, simplemente", ha asegurado.