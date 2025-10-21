Exclusiva | Marcial Dorado niega ser okupa: "Esto no es mío, es de mi exmujer. Estoy aquí de prestado"

La vivienda y parte del patrimonio del narcotraficante irán a subasta tras pasar a manos del Estado.

Subastan bienes del narco gallego Marcial Dorado: fincas, casas y locales al mejor postor

Se subastarán los bienes de dos conocidos narcotraficantes españoles, Sito Miñanco y Marcial Dorado, y el dinero recaudado se destinará a la lucha contra la droga. Entre los bienes destacan 21 terrenos urbanizables en la playa de Montalvo, 10 locales comerciales en un barrio de Santiago y una mansión valorada en 3,4 millones de euros, que aún mantiene un ocupante muy particular: Marcial Dorado. Aunque la vivienda ya pertenece al Estado, Dorado se resiste a abandonarla. Todo su patrimonio, al igual que el de Sito Miñanco, será subastado próximamente.

‘El programa de Ana Rosa’. se trasladó hasta Illa de Arousa, en Pontevedra, hasta la mansión de Dorado: una propiedad con grandes jardines, piscina, cancha de tenis, 4.000 metros de parcela y 1.000 metros construidos. Hasta 2019, el contrabandista era el propietario, pero tras su condena por blanqueo de dinero, la casa pasó a ser del Estado.

Marcial Dorado: "Lo que querían es una venganza"

El programa ha podido hablar en exclusiva con Marcial Dorado, quien asegura que la propiedad no le pertenece: "Aquí no hay okupas. Esto no es mío, es de mi exmujer. Estoy aquí de prestado". Sin embargo, la mansión, junto al resto de su patrimonio valorado en 21,4 millones de euros, irá a subasta. Sobre ello comenta: "Que vaya cuando sea, eso es problema de ellos. Cuando salga, ya lucharán por ella".

Añade que todo esto responde a una cuestión de venganza: "Lo que querían es una venganza. Lo que se ha hecho con esta familia fue ya algo… Aquí no hay testaferros, aquí no hay dinero B. Aquí no hay nada, aquí fueron unos señores sinvergüenzas aduaneros que no entraron al trapo".