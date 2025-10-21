Exclusiva | Koldo: "Puedo justificar la mayor parte de los gastos que la UCO atribuye como no respaldados"

Koldo García defiende poder justificar los gastos que la UCO considera sin respaldo documental.

Exclusiva | Koldo García: "Necesito que me devuelvan todo el material para intentar defenderme"

La UCO investiga un desfase de 95.000 euros sin justificar en las cuentas de José Luis Ábalos, una cantidad que equivaldría a unos 9.500 euros anuales. Los agentes centran ahora sus esfuerzos en esclarecer el origen de esos fondos y su posible vinculación con los movimientos económicos del caso Koldo.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Koldo García, que asegura poder acreditar la mayor parte de los gastos bajo sospecha: "Puedo justificar la mayor parte de los gastos que la UCO atribuye como no respaldados documentalmente".

Los gastos sin justificación serían los gastos de representación de Koldo García

Según el exasesor, esos 95.000 euros corresponderían a José Luis Ábalos, aunque era él quien los gestionaba. La UCO sostiene que ese dinero, sin justificar en la última década, equivale a unos 800 euros al mes en gastos de representación, que habrían aumentado cuando Ábalos asumió la Secretaría de Organización del PSOE.

Koldo explica que esas cifras coinciden con las liquidaciones publicadas por 'El Español' recibos destinados a Ferraz y al propio Koldo, ambos emitidos por el Partido Socialista. Según su versión: “Es el Partido Socialista el que no habría justificado ni trasladado esa información al Tribunal de Cuentas”.

Tanto Koldo como su equipo legal ven en esos recibos una doble oportunidad: por un lado, para respaldar los gastos que la UCO considera opacos; y por otro, para atribuir la falta de justificación a la sede de Ferraz y no a Ábalos ni a él.