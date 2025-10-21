La tensión entre residentes y visitantes aumenta mientras circulan videos del enfrentamiento

El sonido de las campanas en un pueblo de Cantabria enfrenta a vecinos y turistas por conciliar el sueño

Compartir







La tensión crece entre los vecinos del centro de Valencia y los turistas extranjeros. En un calle del casco histórico, los vecinos, hartos de que los visitantes bloqueen el paso con sus bicicletas, los expulsaron a gritos del centro de la ciudad. El video del enfrentamiento ha generado comentarios de todo tipo, algunos apoyando a los vecinos y otros a los turistas increpados.

‘Vamos a ver’. ha hablado en directo con José Ignacio, vecino de la zona, quien explica lo ocurrido: "Los vecinos estaban celebrando una fiesta el domingo por la mañana, que es un derecho constitucional el manifestarse, y los turistas vinieron como energúmenos intentando atropellarlos. Les dijeron que se bajaran de las bicicletas y no hicieron caso. La presión turística sobre los vecinos y la ciudad es insoportable".

José Ignacio: "Hay que respetar también a los vecinos y no se puede ir con la bicicleta o el patinete por cualquier sitio".

Patricia Pardo dio su opinión sobre los hechos: "Yo entiendo sus reivindicaciones, su preocupación, porque es verdad que la cotidianidad de los vecinos a veces se ve perjudicada por los turistas. Pero fíjese que acaba de decir que un grupo de turistas iba en bicicleta y los ‘tropellaron como energúmenos��’. Me cuesta creer que un grupo de turistas venga a Valencia a tropellar a los vecinos".

José Ignacio respondió a Patricia: "Si das una vuelta por Valencia verás que el uso de las bicicletas es masivo. Somos defensores del carril bici, yo soy usuario todos los días, pero hay que respetar también a los vecinos y no se puede ir con la bicicleta o el patinete por cualquier sitio".