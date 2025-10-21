Gonzalo Barquilla 21 OCT 2025 - 19:11h.

La familia de Pedro Daniel Bernad, zaragozano de Épila, busca ayuda de las autoridades y del seguro para su repatriación desde Cuba

Si hace algo más de una semana se conocía el caso de Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés hospitalizado en Vietnam, este pasado lunes se ha podido conocer la difícil situación de un aragonés que se fue de vacaciones a Cuba el pasado 3 de octubre y tuvo que ser hospitalizado días más tarde debido a un vólvulo intestinal que se ha ido complicando.

Pedro Daniel Bernad, vecino de la localidad zaragozana de Épila de 51 años, ingresó en un hospital de Santa Clara el pasado 10 de octubre. Tras recibir el primer diagnóstico, fue sometido a dos operaciones de urgencia. Todo parecía mejorar, pero una neumonía y diversas complicaciones post-operatorias han vuelto a complicar el cuadro de salud. Apenas estuvo unos días fuera de la UCI.

El Ayuntamiento de Épila ha informado en redes sociales sobre la situación de su vecino y asegura "seguir con atención" su evolución. Según han explicado en 'Aragón Noticias' su hermana y su cuñado, que se han desplazado a la isla para ofrecer apoyo, todo el entorno de Pedro Daniel está trabajando para tratar de repatriarle a España, pero ni el seguro ni el Estado han podido acometer esa vuelta hasta ahora. Las "vacaciones soñadas" se han truncado en una pesadilla.

La familia de Pedro Daniel Bernad, pendiente de su evolución en el hospital

Lo que más preocupa es que Pedro Daniel se recupere: "La neumonía se va resolviendo y ya tiene cubiertos al menos dos de los siete días en los que es necesario administrarle el antibiótico adecuado, que no hay en el hospital, y lo estamos logrando conseguir gracias a la ayuda del consulado español", ha explicado a la fuente aragonesa Daniel Mosteo, cuñado de Pedro Daniel, que destaca que el vecino de Épila está en la UCI por complicaciones surgidas tras la primera operación.

Mosteo asegura que la familia se sobrecogió por las condiciones del centro hospitalario de Santa Clara: "Cuando ves las condiciones materiales e higiénicas del hospital te da un vuelco el corazón. Es un país con muy poca infraestructura sanitaria". Eso sí, agradece que han contado con el apoyo en todo momento del Consulado General de España, que trata de ayudar en todas las solicitudes que reciben por su parte.

El objetivo de familia es que Pedro Daniel sea repatriado a España y reciba tratamiento en un hospital de nuestro país. Pero el seguro y la embajada española hasta ahora se lo han denegado: "Solicitamos a la compañía de seguros que contrató para este viaje que tramitara un servicio de repatriación de avión medicalizado, que cuesta unos 150.000 euros, pero, de momento, nos lo deniega, ya que es un servicio que está limitado a algunos países. Y la embajada española nos ha comunicado que la repatriación solo se contempla en situaciones de emergencia colectiva, aunque no entiendo por qué no es complementario para situaciones de extrema gravedad. Para qué pagamos impuestos, si cuando más lo necesitas no te revierten. Es una situación de muchísima gravedad, no es una jaqueca que te da en el extranjero, y no recibes el apoyo de tu Gobierno".

La familia de Pedro Daniel espera que el seguro o las autoridades gubernamentales puedan acometer el regreso del aragonés a España. De otra forma, se verían obligados a buscar otras alternativas para su vuelta, aunque esperan que no sea el caso. Lo único en lo que piensan es en que se registre una mejoría y pueda afrontar su recuperación cuanto antes, a pesar de la gravedad que atraviesa en la actualidad.