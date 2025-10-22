Noelia, discriminada por tener síndrome de Down: "El párroco no me deja ser madrina"

El párroco de una iglesia ha impedido a una joven ser madrina de su primo por ser una persona con síndrome de Down

Abandonan a su hijo adoptivo porque nació con síndrome de down

Compartir







Noelia tiene 18 años e iba a ser la madrina de su primo, pero el párroco de su pueblo se lo ha impedido. El motivo, es una persona con síndrome de Down. Los padres del bebé le pidieron que fuera la madrina, y el cura los citó a los tres en una entrevista el pasado viernes. Durante el encuentro, le formuló tres preguntas a Noelia para evaluar si estaba capacitada: ¿Qué es el sacramento del bautismo?, si había asistido a esta celebración, y ¿en qué consiste litúrgicamente la ceremonia?

Aunque ella está bautizada y confirmada, el veredicto del párroco fue rotundo: Noelia no es apta para ser madrina. Según él, no respondió correctamente a dos de las preguntas. Una decisión que ha provocado la indignación de todos los vecinos, quienes piden su destitución. En tan solo cuatro días han recogido más de tres mil firmas. Según los vecinos, no es la primera vez que el párroco discrimina a feligreses por diferentes razones.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Gori Vega, padre de Noelia: "El párroco ha decidido que Noelia no es apta para ser madrina. Merece ser madrina y tiene las cualidades oportunas para serlo. No hay ningún tipo de baremación que justifique esta negación del párroco. No lo entendemos".

Padre de Noelia: "La intención es hablar con el arzobispado, pero claro, yo solo no tengo fuerza ninguna"

Gori explica cómo se encuentra Noelia: "Ella sigue con su vida normal, pero está triste. Cuando nosotros le preguntamos si quería ser la madrina de Manuel, ella dijo que sí. Nosotros le dijimos que el párroco no quiere, y su respuesta fue insistir en que ella quería ser la madrina. Es verdad que mi hija no tiene la calidad que el párroco no tiene, ella no guarda rencor, no entiende de maldad".

Por último, explica que quiere hablar con el arzobispado: "La intención es hablar con el arzobispado, pero claro, yo solo no tengo fuerza ninguna. Necesitaba recabar las firmas necesarias para tener esos apoyos, de ahí que publicara mi vídeo. Y después no hizo falta que pidiera las firmas, fueron los vecinos quienes me lo pidieron. Entre las escritas y las de Change.org, más de tres mil firmas".