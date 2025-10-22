Desde Junts piden hablar menos del cambio de hora y hablar más de la hora del cambio

Míriam Nogueras, portavoz de Junts: "Jamás hemos sido socios de este Gobierno. No hemos firmado acuerdo de estabilidad"

Compartir







Desde Junts, su portavoz Míriam Nogueras acusa a Pedro Sánchez de usar cortinas de humo y asegura que hay que hablar menos del cambio de horario y más de la hora del cambio.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, sobre su intervención en el Congreso "Nosotros somos el único partido que, en su acuerdo de investidura, no aceptó la cláusula de estabilidad. Por el contrario, lo que nosotros acordamos fue una cláusula que decía que la estabilidad iría en función de la materialización de los acuerdos. Hoy lo hemos dicho muy claro en la sesión de control, la gente está hasta las narices de que no se solucionen los problemas. ¿Cuántos delincuentes siguen en la calle porque sigue bloqueada la ley de Junts contra la multirreincidencia? ¿O cuántos pisos siguen okupados en Cataluña porque aquí se sigue bloqueando la ley contra las okupaciones? ¿O cuántos autónomos van a tener que cerrar porque están ahogados desde hace muchísimo tiempo? Ahogar de esta manera al trabajador no es pisar la calle".

Míriam Nogueras: "Ahogar de esta manera al trabajador no es pisar la calle"

Sobre una posible moción de censura, comenta: "El chicle se ha estirado hasta el final. Esta situación no se puede alargar más. Entonces, si no cambia el Partido Socialista, el Gobierno actual y el señor Sánchez, pues vamos a tener que cambiar nosotros. Y obviamente no lo voy a decidir yo sola. Pero lo que está claro es que así no se puede continuar".

También ha hablado sobre las medidas presentadas por Junts que actualmente están bloqueadas: "Es obvio quién las paraliza, el Gobierno actual. Por eso nosotros hoy lo hemos dicho: cuánta gente sigue en la calle, cuántas casas siguen okupadas mientras ustedes siguen bloqueando esto. No sé si lo bloquea el bloque de izquierdas españolas o el bloque de derechas. Se ha admitido a trámite que se empiecen a solucionar los problemas de la gente".