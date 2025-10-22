Ana Rosa Quintana: "Pedro Sánchez es Don Limpio. Dolset pasaba el pronto, y Leire el paño"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, de la propuesta de Sánchez para acabar con el cambio horario: "El debate que preocupa a la gente es carne o hipoteca"

Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de su presentadora, en el que un día más ha destacado los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Pedro Sánchez es Don Limpio. El presidente tenía razón cuando dijo en el Congreso que su Gobierno "es el más limpio de la historia". Lo que no sabíamos es que lo estaba diciendo de manera literal. No se refería a la limpieza institucional, sino a pasar el mocho con lejía y detergente. Dolset pasaba el pronto, y Leire el paño. El fiscal Stampa denuncia que Leire Díez se presentó diciéndole como si fuera el Señor Lobo: "Soy la persona que ha puesto el PSOE para limpiar todo esto". Stampa lo grabó todo. Asegura que según Leire Díez, Sánchez le dio orden de "limpiar sin límite caiga quien caiga", una supuesta orden transmitida por el presidente tras estallar el caso Begoña", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa ha continuado: "Hoy Leire rompe su silencio en este programa y le preguntaremos si ella era la encargada de limpiar bajo las alfombras. ¿Ofrecía favores y sobornos a través de la fiscalía para anular causas que salpican al PSOE? Dice la ministra Alegría que ella no ve ficción. Debería ponerse la escena en la que el Padrino dice: "Le haré una oferta que no podrá rechazar".

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Mientras, el Gobierno pide la dimisión del Gobierno. Desde Sumar han llamado al 047 para pedir la renuncia fija discontinua de la ministra Isabel Rodríguez por empezar la casa por el tejado con el problema de la vivienda mientras Yolanda Díaz vive en una residencia oficial de 443 metros cuadrados. Pero como dijo Carmen Calvo, "el dinero público no es de nadie". Ahora el fiscal Stampa abre la ventana de esa casa compartida que es La Moncloa para ventilar y retirar los trapos sucios del suelo, como el el spot de Vivienda. No en vano, la vicepresidenta ha tenido un lapsus cuando ha dicho en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato".