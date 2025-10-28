La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana asegura que las obras tras la DANA requieren tiempo

Mañana, 29 de octubre, se celebrará el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA. Pese a que los familiares han pedido expresamente al presidente Carlos Mazón que no asista, todo apunta a que finalmente acudirá al acto. A punto de cumplirse un año de la tragedia, Mazón sigue sin aclarar dónde se encontraba durante las horas más críticas del temporal.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, quien ha explicado si Valencia está preparada ante la posibilidad de que pueda volver a producirse una DANA como la del año pasado: "Tenemos que pensar que venimos de una situación en la que se devastó y se destrozó absolutamente todo, y donde se requieren unas obras que son las que se están poniendo en marcha, que tienen que ver con cambios en las canalizaciones de los barrancos, balsas… Son grandes obras que no se pueden abordar en un año. Hay infraestructuras que son imprescindibles y que necesitan bastante más tiempo".

Pilar Bernabé, sobre el funeral de Estado: "Los verdaderos protagonistas son los familiares de las víctimas"

Sobre dónde se encontraba Carlos Mazón en las horas más críticas de la DANA, Bernabé comenta: “El drama de todo esto es que, un año después, lo único que sabemos es que nos ha mentido ocho veces. Hay ocho versiones distintas del señor Mazón y de todo su gobierno sobre lo que supuestamente hizo durante las horas más terribles del 29 de octubre”.

Además, la delegada del Gobierno se ha pronunciado sobre el funeral de Estado y la presencia de Mazón en el acto: "Llevamos muchas semanas organizando el funeral de Estado y lo estamos haciendo junto a las víctimas y las personas que deben formar parte de este homenaje. Me rebelo ante la idea de que un señor que no merece ser protagonista de nada lo sea en este momento. Los verdaderos protagonistas son los familiares de las víctimas, y a ellos es a quienes personalmente me voy a dedicar".