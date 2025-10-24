'La mirada crítica' regresa al epicentro de la DANA un año después: "Pensar que puede volver a pasar da miedo"

'La mirada crítica' regresa a la zona cero de Paiporta para conocer cómo se han recuperado los vecinos

A punto de cumplirse un año de la tragedia provocada por la DANA, 'La mirada crítica' ha querido mirar atrás y regresar al corazón de la zona cero. El programa ha vuelto a las localidades más afectadas para recuperar las historias de aquellos días de barro, lágrimas y solidaridad, y conocer cómo ha cambiado la vida de sus protagonistas.

En la zona cero de Paiporta, uno de los municipios más golpeados, se encuentra una tienda de accesorios de motos que quedó completamente destruida. Un año después, el programa ha hablado con Guillermo, su propietario, que recuerda con emoción todo lo que perdió durante el temporal: “Perdí mi casa, otro local que tenía, tanto mi coche como el de mi mujer y las motos con las que trabajaba.”

Guillermo: "El mes pasado recibimos el último dinero que nos faltaba del Consorcio de Compensación, diez meses después"

Guillermo cuenta además que fue víctima de saqueos en su negocio tras la catástrofe: “Igual que entraban a ayudar, también entraron a robar. Los primeros días fueron muy complicados; reventaron la puerta, así que por las noches poníamos la mesa del comedor con cacerolas encima por si acaso entraban. Pasábamos miedo. Recordarlo y pensar que puede volver a pasar es el miedo que seguimos teniendo.”

El comerciante explica que, aunque la recuperación ha sido lenta, por fin ha recibido las ayudas económicas prometidas: “El mes pasado recibimos el último dinero que nos faltaba del Consorcio de Compensación, diez meses después. La ayuda de la gente, tanto aquí como por internet, fue increíble. Ahora, poco a poco, tengo más clientes.”