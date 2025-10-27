Miguel Ángel Gallardo, sobre un posible adelanto de elecciones en Extremadura

Guardiola anuncia que convocará elecciones si no se aprueban los presupuestos de Extremadura para 2026

Compartir







La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció que si no se aprueban los Presupuestos de Extremadura para 2026, convocará elecciones.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE Extremadura, quien opina sobre el Gobierno de España: "Mientras haya derechos que se amplían a los ciudadanos y mientras realmente se pueda hacer política para los ciudadanos, siempre merece la pena gobernar. Nunca hay que tirar la toalla cuando realmente puedes ofrecer políticas para la gente".

Miguel Ángel Gallardo: "Feijóo le dice que tiene que convocar elecciones no por una estrategia regional, sino por una estrategia del PP a nivel nacional"

Sobre las posibles elecciones adelantadas en Extremadura, explica: "El 29 de septiembre, la señora Guardiola viene de una convención del PP. Allí, Feijóo le dice que tiene que convocar elecciones no por una estrategia regional, sino por una estrategia del PP a nivel nacional. A partir de ahí, la señora Guardiola nos convoca a una reunión a todos los grupos políticos de forma conjunta y nos dice: presupuestos o elecciones, un chantaje en toda regla. El PSOE va a aprobar su enmienda y, por supuesto, no vamos a aprobar enmiendas que van en contra de nuestra ideología".

Además, comenta que, si hubiera elecciones, él se presentaría: "Siento el respaldo del PSOE siempre, pero especialmente en las primarias. Es más, recibo el respaldo de muchos ciudadanos que, ante esta situación, ven una oportunidad para acabar con las políticas de recorte de Guardiola".