Restablecen el acceso a los informes clínicos de las mujeres con cáncer tras subsanar una incidencia técnica en la sanidad andaluza

El consejero andaluz de Salud compara la desaparición de mamografías con la caída de la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh o la caída de Amazon

Después de que se restableciesen todas las secciones de la aplicación ClicSalud+ y ya con todos los disponibles los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios, el consejero andaluz de Salud ha protagonizado unas desafortunadas declaraciones.

Antonio Sanz ha acusado a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) de "provocar alarma social" al denunciar "sin pruebas" una supuesta destrucción de información médica.

Además, Sanz ha comparado la caída del sistema con lo ocurrido este lunes con Amazon, que hizo que no pudieran comprarse entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh: "Lamento evidentemente esa incidencia de caída, pero el día anterior lo tuvo Amazon y miren el concierto de La Oreja de Van Gogh, que había tanta expectación, pues se cayó el sistema también... Esto es una eventualidad, a nosotros en la Junta de Andalucía el sistema se nos ha caído muchas veces", ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ana Terradillos: "Esta gente ha visto peligrar su vida y tienen todavía el miedo en su cuerpo"

Tras escuchar estas desafortunada comparación, Ana Terradillos ha reaccionado en 'La mirada crítica': "Un poquito más de humildad, que esta gente ha visto peligrar su vida y tienen todavía el miedo en su cuerpo... Un poquito de humildad.