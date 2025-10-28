Los hechos se produjeron sobre las 19:00 horas del pasado sábado 25 de octubre en Zaragoza

El hombre inició una fuga en la que puso en riesgo su propia vida, la de los agentes y la de los usuarios de la vía

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un delincuente con antecedentes que huía tras un intento de robo lanzándose al Canal Imperial, en Zaragoza.

Fue detenido como presunto responsable de un robo con fuerza de domicilio y por tener en vigor seis requisitorias judiciales para entrar en prisión.

Se coló en la casa de un ciudadano y fue descubierto

Los hechos se produjeron sobre las 19:00 horas del pasado sábado 25 de octubre, cuando un hombre alertó al CIMACC 091 que, cuando se encontraba en su casa, había descubierto a dos varones en su jardín, los cuales habían trepado la valla perimetral y, al ser descubiertos, comenzaron la huida.

Una patrulla de seguridad se desplazó hasta el sitio, localizando a uno de los sospechosos que trataba de huir en dirección a la avenida Manuel Rodríguez Ayuso con la N-II. Al ser consciente de la presencia policial, el hombre inició una fuga en la que puso en riesgo su propia vida, la de los agentes y la de los usuarios de la vía, al cruzar la calzada y evitando ser interceptado por los vehículos que circulaban a gran velocidad.

Se lanzó al agua sin saber nadar para seguir con la huida

Durante la persecución, el individuo llegó a un punto sin salida en el Camino CHE 0101, y se lanzó al Canal Imperial para tratar de seguir con la huida. Los agentes intentaron convencerle para que saliera del agua, momento en el que el delincuente admitió no saber nadar, comenzando a bracear y perder la consciencia.

Ante el peligro de ahogamiento, uno de los agentes se lanzó al agua para rescatarlo, y lo trasladó a una orilla controlando sus constantes vitales hasta su total recuperación.

Una vez estabilizado, los policías procedieron a su detención y comprobaron que le constaban seis reclamaciones judiciales en vigor para su inmediato ingreso en la cárcel, todas ellas por delitos de robo.

Al sujeto se le imputa un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, al haber sido sorprendido por los vecinos y proceder a la huida del lugar.

Todavía no se ha localizado a su cómplice

La investigación sigue abierta para localizar al cómplice y esclarecer otros cinco robos cometidos con el mismo modus operandi, todos ellos en casas de campo o segundas viviendas, donde se robaban dinero, joyas y enseres como bicicletas, comida o bebida.

El detenido, con una treintena de antecedentes, fue puesto a disposición judicial en la tarde de este lunes, que ha decretado su ingreso en prisión.