El director de Semana, Jorge Borrajo, desvela en el programa todos los detalles sobre la preocupante situación de Lydia Lozano y su marido, Charly

‘El tiempo justo’ vivió este martes uno de sus momentos más emotivos al abordar la delicada situación personal que atraviesa Lydia Lozano. Antes de dar paso al director de Semana, Jorge Borrajo, que adelantaba la portada de la revista, Joaquín Prat quiso enviar un mensaje directo a su compañera y a su marido, Charly:

“Lydia, te mandamos un beso enorme, toda nuestra energía, nuestra fuerza, para que pronto puedas reincorporarte al trabajo y Charly pueda estar en casa recuperándose”, decía visiblemente emocionado el presentador.

Minutos después, Borrajo mostraba en pantalla una imagen, la portada de la revista Semana este miércoles, que ha conmovido a toda la audiencia: Lydia Lozano, totalmente derrumbada en plena calle frente al hospital donde está ingresado su marido.

El estado de salud de Charly y la preocupación de Lydia

Según explicó Jorge Borrajo, Charly fue operado y dado de alta hace unas semanas, pero sufrió una complicación posterior por una infección, lo que obligó a su reingreso hospitalario.

“Lydia lleva varias semanas muy preocupada. Cuando los fotógrafos la encontraron en la puerta del hospital y le preguntaron por su marido, se derrumbó. Dentro de la revista hay imágenes aún más duras, llorando desconsoladamente”, relató el director de Semana.

Borja también quiso lanzar un mensaje tranquilizador: “Ayer hablé con ella. Me dijo que su marido se encuentra algo mejor, aunque todavía le quedan varios días de ingreso. Aun así, está agotada, física y emocionalmente.”

Una racha complicada para Lydia

En el plató, los colaboradores recordaron que Lydia perdió a su madre hace solo seis meses, y que este nuevo golpe llega tras un año especialmente difícil en lo personal y en lo profesional.

“Está más débil, más vulnerable… Y, además, sin hijos, Charly y Lydia son su única familia. Son una pareja muy unida, una historia de amor preciosa”, comentaban emocionados los tertulianos.