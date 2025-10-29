El presentador abría ‘El tiempo justo’ con un mensaje lleno de emoción, memoria y crítica un año después de la mayor catástrofe natural del siglo en España

Las historias de la DANA siguen encogiendo el alma un año después: “No puedes borrar de tu mente esos instantes”

Este lunes, 'El tiempo justo' arrancaba con un tono diferente. Joaquín Prat daba la bienvenida a un programa especial con motivo del primer aniversario de la tragedia provocada por la DANA en Valencia, una catástrofe que dejó 229 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana, 7 en Albacete y 1 en Málaga.

Con la voz firme, pero visiblemente emocionado, el presentador recordaba que aquella jornada fue “una de las peores de la historia de este país”, incluso por encima del 11M en número de fallecidos.

“Hoy es un día para recordar a las víctimas, para estar cerca de sus familias, para preguntarnos si hemos aprendido algo y para exigir responsabilidades ante el grado mayúsculo de incompetencia que se desplegó ese día y en los días sucesivos”, afirmaba Prat ante un plató en silencio absoluto.

Memoria, justicia y denuncia

El periodista dedicó también unas palabras a los municipios más golpeados por la tragedia: Valencia, Catarroja, Paiporta y Benetússer, reconociendo que le habría gustado estar allí personalmente:

“Me hubiese encantado estar ahí, créanme, pero cuestiones profesionales me lo han impedido. Estaremos, estaremos para seguir dándole voz a los afectados.”

Prat adelantó además que el programa recorrería la zona un año después para comprobar cómo se han gestionado las ayudas y si los afectados han recibido el apoyo prometido. Su conclusión fue tan contundente como amarga: “Ya les digo yo que no”.