A los tres menores acusados por la muerte de la educadora social en Badajoz se les imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y conducción sin permiso

El Ministerio Fiscal pide seis años de internamiento para los dos chicos menores , de 14 y 15 años, y cinco años para la menor de 17

Este miércoles comienza, en Badajoz, el juicio por la muerte de una educadora social en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la provincia el pasado mes de marzo, por la que están acusados tres menores de entre 14 y 17 años.

La vista estaba prevista en un principio para el pasado 19 de septiembre, pero se aplazó a octubre y se amplió de una a tres sesiones, el día 29, 30 y 31, a petición de distintos letrados a tenor del número de testigos previsto. La Fiscalía pide para los acusados entre cinco y seis años de internamiento por los delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso. También se solicita importantes cantidades en concepto de responsabilidad civil.

La modificación de la fecha también se debió a la petición de la Junta de Extremadura en un recurso que comparezca también en el procedimiento la entidad a la que la Administración autonómica subcontrató la gestión de la vivienda tutelada donde se produjeron los hechos.

Seis años de internamiento para los dos chicos

La acusación presentada por el Ministerio Fiscal pide seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores varones, de 14 y 15 años, y cinco años para la menor de 17.

A todo ello se le suma las penas que solicita la acusación particular.

Los tres menores fueron arrestados como presuntos responsables del asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, ocurrido de noche el marzo pasado en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la capital pacense en el que se encontraba trabajando sola.

Protestas por la seguridad de los empleados

Tras lo ocurido, un millar de personas salieron a la calle de Badajoz para protestar y reclamar una mayor protección de los empleados en el ámbito social, en defensa de sus derechos y para pelear por el asesinato de la educadora.

Esta reivindicación se reprodujo en numerosos puntos del país para exigir mejoras en la seguridad de estos profesionales.

Los menores evitaban tomarse la medicación

Los trabajadores que eran compañeros de Belén Cortés aseguraron hace meses que el crimen se podría haber evitado. Un hombre que trabajaba en el mismo piso que la víctima ha confirmado que la situación era crítica y que los varones menores se fugaron seis días para consumir drogas y que evitaban tomarse la medicación psiquiátrica.

El experto responsabiliza a la Junta de Extremadura y a la Fiscalía de Menores de no reaccionar a las denuncias y los delitos que se les imputaba antes del crimen.