El duro testimonio de Ramón, víctima de un inquiokupa: "Estoy jubilado y me debe casi 11.000 euros"

Ramón alquiló uno de sus dos pisos para asegurarse una pensión un poco mejor, pero le ha salido caro, porque ahora, solo con su pensión, tiene que pagar los gastos de ese piso que alquiló y los de sus inquiokupas, ya que Ramón no ha recibido el alquiler desde hace dos años.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ramón, víctima de inquiokupación, quien explica la deuda de sus inquiokupas: "Me deben casi 11.000 euros. Decidí poner uno de mis pisos en alquiler para completar mi pensión de 1.500 euros".

Ramón: "Les ayudaba económicamente si realmente estaban mal y les llevaba comida"

Comenta cuándo empezaron a dejar de pagarle: "Son una pareja muy joven con niños. Dejaron de pagarme al cuarto mes de vivir en mi piso. Primero dejaron de pagarme poco a poco, poniéndome excusas. Al final decidimos acabar el contrato. Yo les ayudaba económicamente si realmente estaban mal y les llevaba comida. Nos llevábamos muy bien, por lo que supuestamente a fin de año acababa el contrato, pero luego siguieron".

Además, explica que le prometieron que se iban a marchar, pero nunca cumplieron su promesa: "Me dijeron que estaban buscando un piso, que en cuanto lo encontraran me avisarían y se marcharían, pero a día de hoy siguen en el piso".