27 OCT 2025 - 16:49h.

La madre de Marta Pérez, la joven en coma por un batido, denuncia que una pareja a la que alquiló una casa en Lleida dejó de pagarles

Marta Pérez, la joven en estado de mínima conciencia por un batido, mejora en su rehabilitación: "Ya se nota la activación muscular"

María Verdejo, la madre de Marta Pérez, la joven de Ibi en estado de mínima conciencia tras sufrir una grave reacción alérgica en 2022 por un batido que contenía pistacho, denuncia atravesar una situación muy complicada. Mientras sigue centrada en garantizar la recuperación de su hija, que sigue recibiendo terapia gracias a la Generalitat Valenciana, afronta un procedimiento judicial contra una pareja que, según apunta, han dejado de pagar el alquiler y continúan residiendo en una de sus viviendas.

Según ha explicado María a la web de 'Informativos Telecinco', la familia vivía en la zona de El Pi de Sant Just, en el municipio de Olíus, en Lleida, antes de mudarse a la vivienda en la que ahora residen en Ibi, en Alicante. Esa vivienda en Cataluña se la alquilaron a una pareja hace aproximadamente tres años. Al principio pagaron el alquiler, según la madre, pero luego, en el verano de 2024, dejaron de abonar las cuotas y han "acumulado 14 mensualidades sin pagar mientras disfrutan de una vida ostentosa".

"Evidentemente, con el alquiler de la casa sufragábamos parte de las terapias de Marta. Pero ahora son todo problemas. Ellos viven con lujos mientras yo he tenido que pagar el alcantarillado, las basuras y los IBI de esa vivienda cada mes. Ambos trabajan y, mientras viven ahí gratis, se han comprado otro inmueble que han puesto en alquiler", explica María, que asegura que ha interpuesto varias demandas contra la pareja. Una por impago, otra para reclamar el desahucio y otra en la que les acusa de abrir su correspondencia sin permiso para excusarse de pagar el alquiler.

La versión de Roser, la supuesta 'inquiokupa'

Roser, una de las presuntas 'inquiokupas', ha atendido a 'El programa de Ana Rosa' y a 'En boca de todos' para dar su versión de los hechos. La mujer asegura que la familia de Marta ya alquiló la vivienda antes de lo ocurrido con su hija y que no utilizó el dinero para pagar las terapias. Además, afirma que el contrato tenía errores (como el número catastral y el DNI de los titulares) que dificultaron empadronarse y deducir el alquiler en la renta y que, cuando llevaban tiempo viviendo allí, descubrieron que el inmueble estaba embargado (gracias a supuestamente comprobar un documento del registro de la propiedad).

Tanto Roser como su pareja niegan que vivan de lujo por culpa de María y aseguran que las cuotas pendientes de pagar están depositadas en el juzgado. Su abogado afirma que hay un justificante del 3 de octubre por un valor de 5.200 euros que corresponden a los meses que faltan del alquiler. Cada uno de ellos, destaca el letrado, sería de 400 euros.

Roser ha apuntado que hay una orden ejecutoria que María desconocía y que los padres de Marta no pueden acceder al dinero que han depositado en el juzgado porque la casa está embargada. Además, asegura que han tenido que arreglar desperfectos por su cuenta y que esto se lo comunicaron a los propietarios. Sin embargo, ha dicho no conservar la conversación de WhatsApp que lo podría demostrar.

Lo que defienden los padres de Marta Pérez

Juan y María, los padres de Marta, niegan que la vivienda de Lleida esté embargada. Reconocen que tienen una deuda bancaria (un impago), pero que esa deuda se vendió a un fondo (concurso de deudores) y no implica embargo ni pérdida de propiedad. Es decir, todavía no habría una ejecución sobre la casa. Respecto al contrato y los errores administrativos, admiten que había pequeños errores, como una letra mal del DNI en la titularidad, pero los consideran irrelevantes y sin relación con el impago.

Según han explicado a este medio, este lunes han recibido la notificación del juzgado sobre los 5.200 euros depositados este mes de octubre. Sin embargo, este dinero no correspondería al pago que se debe, sino a un requerimiento judicial por una de las demandas que han interpuesto contra los supuestos 'inquiokupas'. Además, señalan que, en caso de que fuera para las cuotas, faltaría dinero. Roser y su abogado mantienen que el alquiler de la casa era de 400 euros, pero Juan y María subrayan que el alquiler mensual era de 650 euros, por lo que faltarían entre 3.000 y 4.000 euros por abonar.

Los padres de Marta aseguran que atendieron una incidencia en el jardín de la vivienda cuando se lo comunicaron y que nunca más han recibido ningún otro mensaje sobre desperfectos. Consideran que "se está mintiendo" sobre su situación y esperan que la situación se resuelva cuanto antes. Ambas partes afrontan un procedimiento judicial y María Verdejo asegura que tienen derecho a que se pueda expulsar a esta pareja de la vivienda, a pesar del último pago que han hecho. "Yo solo quiero tener el dinero que me corresponde para poder sufragar las terapias de mi hija y que estas personas no sigan en mi casa. Porque si atravesaran una situación complicada podría entender más los problemas de impagos, pero no es el caso", sentencia.

La situación actual de Marta Pérez

Marta Pérez, que estuvo en coma tras la reacción alérgica el 28 de septiembre de 2022 y ahora se encuentra en estado de seminconsciencia, continúa asistiendo periódicamente a sesiones en Klinik PM, un centro de traumatología de Alicante donde le atienden con un tratamiento de precisión.

La joven sigue mejorando su movilidad gracias a las técnicas innovadoras con las que trabajan los profesionales. En las últimas semanas se han podido ver vídeos de ella con una máquina especial compartidos por María en su cuenta de Instagram (@mariaverdejomelero).

María sigue acompañando a su hija mientras atiende a su otro hijo y otras tareas diarias. Asegura que Marta está recibiendo mucho apoyo y que cada día está más alegre. Confían en superar cualquier adversidad y poder seguir centrados de forma plena en su recuperación.