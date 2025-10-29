Conectamos en directo con Diego Buitrago, que se encuentra en Jamaica debido a un viaje de trabajo

El huracán Melissa arrasa en Jamaica: gasolineras por los aires, hospitales destrozados, tejados arrancados y calles convertidas en ríos

Este martes, el huracán Melissa tocaba tierra en Jamaica dejando vientos de 280 km/h, marejadas ciclónicas e inundaciones afectando directamente a 1,5 millones de personas. El peligroso fenómeno se ha cobrado al menos tres vidas y ha dejado importantes destrozos a su paso.

Con todo lo ocurrido, 'La mirada crítica' ha conectado en directo con Diego Buitrago, un turista que se encuentra en Jamaica debido a un viaje de trabajo y que explica cómo han vivido el terrorífico fenómeno en su paso por el país.

Diego Buitrago explica que se encuentra recluido en un hotel: ''Tenemos instrucciones de seguir recluidos, el Gobierno nos ha manifestado que mientras se hace toda la recolección de escombros es la recomendación, especialmente por todo el tema de riesgos eléctricos que se pueden presentar, todavía a veces sigue lloviendo y pues hay inundaciones, hay riesgo de inundaciones''.

En cuanto a si han pasado mucho miedo, el entrevistado estremece con su testimonio: ''Sí, llamémoslo así, yo soy afortunado, estoy por un tema laboral, estoy recluido en un hotel que tiene pues toda la seguridad, pero a pesar de eso da miedo y sobre todo que uno ve las imágenes, las noticias, además que hay noticias de todo tipo y pues uno está lejos de la casa y la familia se preocupa muchísimo porque ven noticias reales como noticias que llegan a otro nivel''.

Además, cuenta que el fenómeno sorprendió un poco debido a que pensaban que entraría por otra zona del país: ''Kingston era la ciudad que estaba inicialmente amenazada para que llegara el huracán, pero se fue desplazando hacia el occidente y terminó entrando por otra zona como a 115 kilómetros de Kingston''.