Padres de la niña agredida en la guardería de Torrejón: "El vídeo original es todavía más duro"

Una trabajadora de una guardería infantil de Jerez ha sido despedida por, presuntamente, haber agredido a cinco menores. La madre de uno de los pequeños alertó sobre el comportamiento de esa trabajadora y la escuela contrató un detective que colocó cámaras de vigilancia y se la ve dándole una bofetada a una de las niñas.

Tras lo ocurrido, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con una de las familias afectadas que denuncia en el programa todo lo ocurrido y cuentan que han pedido explicaciones al centro mientras la policía investiga el caso.

La madre de uno de los menores agredidos se muestra afectada con lo sucedido: ''Estamos un poco en shock todavía, no nos lo creemos y ves al niño y todavía te da más pena, pero bueno, aquí estamos luchando'', comienza explicando en el programa.

Y explica cómo empezó todo: ''Un padre ve una actitud sospechosa de la profesora con su hijo. Lo ve con mocos, descuidado, alerta a la directora y se contrata a una empresa de detectives privados. Y es como presuntamente la cazan'', y continúa: ''El padre da parte a la dirección, la dirección pone medios inmediatamente. Y a raíz de ahí, pues ponen las cámaras''.

Por otro lado, el padre del menor explica cómo les comunicaron la noticia de lo que estaba sucediendo: ''Pues llamaron el viernes sobre las 21:30h o 22:00h de la noche, llamaron a mi mujer para que nos citaran el sábado, entonces ella fue el sábado y ya le comunicaron lo que había sucedido''.

''Cuando yo vi lo que le hizo la reacción fue, vamos, mal, mal. No nos lo creíamos. Cuando vimos las imágenes ya nos quedamos totalmente en shock'', explica la familia muy afectada e indica que no sospechaban nada porque la trabajadora llevaba varios años trabajando allí e indica que era el segundo año de su hijo con ella.