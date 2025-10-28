El futbolista ha permanecido una hora en el interior de la comisaría

Exclusiva | Presunta ladrona de la casa de Iker Casillas: "Estoy regular y nerviosa"

'El Programa de Ana Rosa' anunciaba hace unos días que Iker Casillas había sido víctima de un robo de película en su propia casa. Los presuntos ladrones serían su asistenta del hogar y su pareja, que también trabajaba como auxiliar de seguridad en la lujosa urbanización madrileña en la que reside el exfutbolista del Real Madrid.

Estos presuntos ladrones le habrían sustraído varios relojes de gran valor, los cuales se habrían ido llevando y remplazando por copias para evitar ser descubiertos.

Es la primera vez que vemos a Iker Casillas después de que la semana pasada saliese a la luz la noticia del robo en su casa

Ahora, este programa ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes de Iker Casillas saliendo de la comisaría, donde habría permanecido una hora. Es la primera vez que vemos al futbolista después de que la semana pasada saliese a la luz la noticia del robo de parte de su colección de relojes de lujo.

Uno de los presuntos ladrones habría confesado el robo, asegurando que lo había cometido para tratar de saldar las deudas que tendría a causa de su ludopatía. Él mismo habría contado que aprendió a desmontar los relojes viendo vídeos en Internet.

El periodista Manuel Marlasca ha contado que Iker habría acudido a la comisaría para recuperar los relojes y las piezas de oro que le fueron sustraídas de su propia casa.