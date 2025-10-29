Padres de Izan y Rubén, los niños que murieron por la DANA: "No hay palabras para el sufrimiento que tenemos"

Se cumple un año de la Dana en la que perdieron la vida Izan y Rubén

La alcaldesa de Catarroja, en el aniversario de la DANA: "Estamos todavía en una situación de duelo, vivimos con muchas dificultades y con ese dolor"

El tiempo se paró a las seis y media de la tarde, el 29 de octubre de 2024, en la casa de Izan y Rubén, de 5 y 3 años. La fuerza del agua arrastró un camión hasta allí y arrancó las paredes, la corriente se los llevó junto a su padre. Fue uno de los casos más duros de la DANA, sobre todo por el tiempo que estuvieron buscándolos: quince días eternos. Finalmente, los encontraron sin vida a quince kilómetros de su casa.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Víctor y Marta, padres de Izan y Rubén, quienes explican cómo se encuentran un año después de la tragedia de la DANA: "Es difícil volver a recordar, un año sin ellos ya... no es una situación fácil. No es justo. Son muchas emociones, no sé cómo vamos a acabar hoy, pero hemos empezado fatal, nos hemos levantado con una angustia y con mucha ansiedad. Intentaremos pasar el día lo mejor que podamos, arropados por nuestra familia".

Además, comentan que en su colegio todavía los siguen recordando: "Los recuerdan siempre, para ellos siempre están presentes. Es muy bonito que no se olviden de ellos. También gracias al colegio, que hace la labor de mantener su recuerdo vivo".

Víctor explica cómo la pérdida de sus dos hijos los ha unido aún más: "No hay palabras para el sufrimiento que tenemos. Nos tenemos que querer y apoyar el uno en el otro, y hasta el final tenemos que llegar el uno junto al otro".

Marta habla sobre la necesidad de que se haga justicia: "El día que se haga justicia será el mayor descanso que tenga, porque esto no puede seguir así. Que dimita quien tenga que dimitir, porque todos lo han hecho mal. Que lo reconozcan y dimitan".