La jueza del caso de los seis mineros muertos en el Pozo Emilio del Valle se ha reincorporado; podría dictar las sentencias pendientes

Cinco trabajadores fallecieron el pasado mes de marzo en Cerredo: así era la mina en la que perdieron la vida

La jueza encargada del caso de los seis mineros muertos en el Pozo Emilio del Valle, en León, en octubre de 2013, se ha reincorporado a su puesto tras más de dos años de baja, lo que abre la puerta a que se dicte la sentencia tras un juicio que quedó visto para sentencia el 30 de marzo de 2023.

Fuentes judiciales han explicado a 'EFE' que "la jueza titular del Juzgado de lo Penal 2 de León, tras haber estado de baja médica y de baja por maternidad, se reincorporó este pasado miércoles a su puesto de trabajo".

Ese juzgado, han añadido las fuentes, cuenta con un refuerzo acordado el martes por la presidenta del TSJCyL con el objetivo de que su titular reincorporada "pueda dictar las sentencias pendientes, entre ellas la correspondiente al caso en cuestión", han agregado las mismas fuentes.

La reincorporación de la jueza se produce tras una marcha de familiares en León

La reincorporación de la jueza se ha llevado a cabo este miércoles tan solo un día después de que una marcha organizada por familiares y compañeros recorriese el centro de León pidiendo justicia para los seis mineros fallecidos en ese pozo de la Hullera Vasco Leonesa, en el término municipal de La Pola de Gordón (León), en octubre de 2013.

En declaraciones a 'EFE', el padre de uno de los mineros fallecidos, Manuel Moure, ha confiado en que el regreso de la magistrada permita desbloquear esta causa, parada en el Juzgado de lo Penal número 2 de León desde el final del proceso hace ya dos años y siete meses.

"No sé si es para estar contento o para enfadarme más todavía. No me digas que no es para pensar que el mundo sólo funciona con presiones. Ya no sabes qué pensar. Si no hubiéramos hecho la marcha tal vez esto habría tardado más", ha insistido.

Tanto Moure como el resto de familiares han visto en esta reincorporación "una puerta a la esperanza". "Por lo menos vemos algo de luz, de esperanza, vemos que algo se está moviendo después de tanto tiempo y de que nadie nos dijese nada de nada", ha añadido.

La muerte de los mineros el 28 de octubre de 2013 y el juicio celebrado

El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure fallecieron en el Pozo Emilio del Valle, en León.

Tenían entre 35 y 42 años y fueron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad, en uno de los peores accidentes de la minería en España, que dejó también ocho heridos de diversa consideración.

El juicio comenzó una década después del accidente y sentó en el banquillo a 16 acusados de seis homicidios imprudentes y ocho delitos de lesiones imprudentes. La Fiscalía retiró al final de la vista la acusación contra cinco de los 15 acusados -todos vigilantes de categoría profesional- y la mantuvo para el resto, directivos y personal técnico cualificado de la Hullera Vasco Leonesa (HVL) para cada uno de los cuales reclama tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente.

Las acusaciones particulares, por su parte, pedía seis años y medio, el máximo previsto en este caso, para cada acusado mientras las defensas pedían la libre absolución de los encausados al entender que el accidente fue imprevisible e inevitable. Ahora, esas sentencias podrían resolverse pronto.