Cáncer

Xisco Quesada, un joven con cáncer de páncreas al que Sanidad no le ha financiado la medicación que necesita: "Quiero pensar que me lo cubren"

Xiso Quesada es un joven de 28 años de Palma de Mallorca que necesita una medicación concreta para atacar su cáncer de páncreas metastásico. En tan solo cuatro meses, su situación ha cambiado radicalmente y mantiene el optimismo. "Nunca se sabe con estas enfermedades, quizás puedes darle la vuelta para bien o para mal", le cuenta a Joaquín Prat en 'El tiempo justo'.

