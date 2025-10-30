Miguel Salazar Madrid, 30 OCT 2025 - 17:02h.

Sánchez, según el entrevistado, utilizaría estas gafas de 290 euros como elemento de "seguridad"

Pedro Sánchez lleva gafas por primera vez: del modelo de casi 300 euros al significado de sus gestos, según un experto

Compartir







Todo no han sido las chistorras, el rifirrafe con la senadora de UPN o las polémicas contestaciones de Sánchez durante su comparecencia en el Senado por el 'caso Koldo'. Ha habido un elemento que ha sido también protagonista indispensable de sus declaraciones: unas gafas valoradas en 290 euros.

¿Qué quiere dar a entender Sánchez con sus gafas?

Es de las pocas veces que vemos al líder del Ejecutivo portándolas. Por eso, hay quienes creen que este día era un buen momento para sacarlas a relucir entre tantas acusaciones e interrogantes que le ponen entre las cuerdas. En redes sociales, sus gafas han llamado la atención y hay quienes se preguntan qué quiere decir Sánchez con ellas.

Según Julio García, analista de expresión gestual y verbal, las lentes que ha llevado podrían ser "un barrera protectora" y un "elemento para desviar la atención". El entrevistado comparte, como hemos podido ver en 'El tiempo justo,' que Pedro Sánchez estaría empleándolas para "darse más seguridad" o "fortaleza" cuando es preguntado por los casos de corrupción que le rodean.

Pero hay más gestos que poseen un lenguaje no verbal muy explícito. Durante sus interrogatorios, era común ver a Sánchez entrelazando las manos. Con ello, pretende "dar fortaleza a su mensaje" en modo de "conclusión", siempre citando la misma fuente. "La voz tiende al principio de inseguridad, y a medida que va avanzando va tomando otras posiciones", reflexiona Julio García.