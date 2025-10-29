Un año después de quedar atrapados once días, reaparecen en ‘El tiempo justo’ para agradecer al presentador y al equipo el apoyo recibido durante la catástrofe

Joaquín Prat conmueve con su discurso en el aniversario de la DANA de Valencia: “Hoy es un día para recordar y exigir responsabilidades”

Compartir







El especial de ‘El tiempo justo’ por el aniversario de la DANA dejó uno de los momentos más conmovedores de la tarde: el reencuentro de Joaquín Prat con Josefa y Clemente, el matrimonio valenciano que hace un año vivió el horror de quedar encerrado en su casa durante once días, rodeados de agua, barro y coches amontonados frente a su garaje.

En la conexión en directo, Josefa, visiblemente emocionada y recién operada, no pudo contener las lágrimas al escuchar la voz del presentador:

“Estoy muy contenta de oírte, Joaquín. Solo quiero darte las gracias por todo lo que nos ayudaste. Fuisteis un apoyo muy grande, no se nos va a olvidar nunca”, decía entre lágrimas.

Las palabaras de Josefa emocionan a Joaquín Prat

Desde Paiporta, el reportero Carlos Garayoa acompañaba al matrimonio en su reencuentro con el programa. Clemente, más tranquilo, pero igualmente conmovido, reconocía que “esto no se puede olvidar” y que cada noche reviven lo sucedido: “Veo como corría el agua para arriba. Eso no se podrá olvidar jamás”, explicaba Josefa. “Fuisteis mucho alivio. Nos tratasteis muy bien”, añadía con gratitud.

Joaquín Prat, por su parte, también se mostró profundamente afectado: “Esa calle en la que vivís la voy a llevar marcada en mi corazón el resto de mi vida”, confesaba, recordando los días en los que el equipo de Telecinco estuvo junto a ellos entre el barro y la desesperación.

“Fueron días muy difíciles, pero también días que nos unieron para siempre”, cerraba el presentador de ‘El tiempo justo’.