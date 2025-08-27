El joven fue diagnosticado en junio de cáncer de páncreas con metástasis y utiliza las redes para contar su historia y dar esperanza a otros

Isabel Guerrero, la niña que luchó contra el cáncer a la vez que su padre: "Descansa, mi vida"

Compartir







Xisco Quesada tiene 28 años. Es un joven mallorquín al que en junio le diagnosticaron un cáncer de páncreas con metástasis. Hasta ese día, llevaba una vida normal y sana, es deportista. Pero ese 5 de junio todo cambió.

Este joven ha aprovechado las redes sociales para contar su historia. En un vídeo que acumula más de 137.000 visualizaciones, Quesada cuenta cómo empezó todo.

PUEDE INTERESARTE Qué es el rabdomiosarcoma en el cráneo, el cáncer por el que ha fallecido la niña Isabel Guerrero

“EL 5 de junio me diagnosticaron un cáncer de páncreas estadio cuatro con metástasis al hígado. Las palabras del médico fueron textualmente. Si va bien, podemos paralizarlo y alargar esto unos meses”, relata.

Todo comenzó con un dolor raro de barriga del que al principio pensaban que respondía a una gastritis. También le dijeron que podría ser sobrecarga del core debido al esfuerzo del deporte y el trabajo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero llegaron las analíticas, una ecografía abdominal y llegó la frase. “Tienes un tumor, ha hecho metástasis en el hígado y no se puede operar”, le dijeron. “En ese momento sentí que se me caía el punto mundo”, relata con dureza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Todo ello con 28 años, dos hijos y familia. “El tiempo corre en contra y empezamos una quimioterapia urgente de inmediato. Justo ahí, en el primer momento, me di cuenta de que acababa de morir, pero, irónicamente, me desperté”, explica.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Xisco dice que con ese vídeo en el que contaba su historia no pretendía dar pena. “Es para que te pregunte si tú realmente estás vivo de verdad. Si estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás solo. Si no has pasado, agradezco y pido cualquier consejo”, cuenta.

En solo 72 horas, la vida de Xisco dio un giro radical: recibió el diagnóstico, pidió matrimonio, se casó y celebró el primer cumpleaños de su hijo pequeño. En sus vídeos, el joven confiesa que se “rompió por dentro”. “¿Tengo 28 años y no voy a llegar ni a los 30?”, se pregunta.

El tumor ha reducido su tamaño

En su último vídeo, Xisco trae muy buenas noticias sobre su diagnóstico. El mallorquín revela que su tumor ha reducido su tamaño y la metástasis del hígado también.

"El TAC habló. Dice que el tumor del páncreas ha reducido su tamaño y la metástasis del hígado también. Hoy toca llorar y de alegría y dar las gracias. A mi familia, a los sanitarios que me cuidan y a vosotros, por empujarme cada día. El trabajo está dando sus frutos", escribe en Instagram.

Confiesa que en ese momento vivió su primera muerte emocional. “Fue un antes y un después. Pero desde entonces, solo he hecho una cosa: luchar”, explica. En su perfil de Instagram acumula más de 160.000 seguidores y en TikTok, 55.000. Utiliza estas redes sociales como altavoz de esperanza para aquellas personas que también atraviesan enfermedades graves o momentos difíciles.