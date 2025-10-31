José Ismael Martínez, periodista agredido, relata a Informativos Telecinco cómo fu la agresión

Tensión en Pamplona: al menos cuatro policías y un periodista heridos tras la convocatoria de un activista

PamplonaEl anuncio de un acto protagonizado por un conocido activista de extrema derecha en la Universidad de Navarra provocó anoche violentos incidentes en Pamplona. Aunque la universidad suspendió toda la actividad en el campus por motivos de seguridad, centenares de personas contrarias a la celebración del acto se enfrentaron con la policía y quemaron contenedores. Hubo dos detenidos y cinco heridos, cuatro policías y un periodista.

Los encapuchados, todos de negro, tapaban sus caras. Eran miembros de grupos antifascistas de la izquierda abertzale, la contramanifestación contra una convocatoria suspendida.

En las imágenes grabadas se puede ver a varios jóvenes persiguiendo al periodista cuando intenta huir, pero lo acorralan y le dan caza.

“Me dieron una patada por la espalda e intentaron noquearme"

Tras la brutal paliza José Ismael Martínez, periodista de ‘El Español’, asegura que llevaba la acreditación de periodista, pero empezaron a increparle y golpearle: “Me dieron una patada por la espalda e intentaron noquearme. Fueron a la cabeza”

Entre el centenar de violentos hay miembros de grupos radicales gks, sare antifascista o los ultras del Osasuna. No les importó la suspensión del acto o que el activista de la extrema derecha no estuviera; siguieron provocando los disturbios al caer la noche ya en el barrio de Iturrama con la quema de contenedores.