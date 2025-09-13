Vox, tras el asesinato de Kirk: "La izquierda totalitaria está dispuesta a todo para censurar a la disidencia"

Estados Unidos y el asesinato de Charlie Kirk

MadridEl asesinato del líder conservador estadounidense Charlie Kirk ha salpicado también a la actualidad política española.

Y es que el escenario político español ha vuelto a encenderse este fin de semana con un cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición, en un contexto marcado por el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

El 'homenaje' de Abascal a Charlie Kirk

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha querido rendir homenaje, según él, durante el acto de su partido ultraderechista Viva 25, celebrado en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

El líder del partido ultra español ha querido tener este gesto con el 'influencer' estadounidense asesinado llevando una camiseta similar a la que vestía la víctima en el momento del ataque.

Además, Abascal ha centrado su discurso en la inmigración irregular, principal eje del encuentro. Sin embargo, hay que destacar que el evento de Vox ha perdido fuerza respecto a ediciones anteriores por la ausencia de líderes internacionales.

Vox, tras el asesinato de Kirk: "La izquierda totalitaria está dispuesta a todo para censurar a la disidencia"

Por otro lado, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado este sábado a la izquierda por el asesinato del activista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk y ha avisado de que "la izquierda totalitaria está dispuesta absolutamente a todo con tal de censurar y perseguir a quien está liderando la disidencia".

Según el dirigente del partido de Santiago Abascal, la izquierda "está adelantando velocidades en términos de manipulación" del mensaje que lanzan formaciones como Vox. "Por desgracia estamos viendo que ha llegado a traspasar ciertos niveles de violencia y hemos visto, dramáticamente, hace pocos días, el asesinato a sangre fría de Charlie Kirk", ha deslizado.

Garriga ha destacado que ese asesinato por el que ha sido detenido el joven de 22 Tyler Robinson años ha generado "una profunda indignación en la mayoría de la gente con sentido común", pero ha tachado de "lamentable" y bochornos" que haya suscitado también "comentarios deleznables".

A su juicio, esta situación es "una muestra más de que la izquierda totalitaria está dispuesta absolutamente a todo con tal de censurar y de perseguir a quien está liderando la disidencia, ya sea en España o en cualquier nación europea o del mundo".

En todo caso, Garriga ha subrayado que, con su cita de Vistalegre. Vox y Patriots van a reafirmar su compromiso de "reconquistar absolutamente todo". "Ya hay evidencias de que avanzamos de manera positiva. La izquierda está nerviosa, acelera la censura, manipula nuestro mensaje y tolera la violencia contra quienes lideramos la disidencia", ha concluido Garriga.