Charles Jaigu entra en directo en 'El programa de Ana Rosa' para dar más datos

El rey emérito Juan Carlos I habla en sus memorias sobre la reina Letizia: "No ayudó a la cohesión" familiar

Compartir







Juan Carlos I concedió hace unos días una entrevista a 'Le Figaro' donde habló de la soledad en la que vive allí en Abu Dabi, de su relación con la reina Letizia, y de otras muchas cosas. Con todo ello, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con el periodista que le entrevistó, Charles Jaigu.

Charles Jaigu comienza hablando sobre lo que le contó el emérito de la reina Letizia: ''No se lleva bien con ella, me comentó que es positivo con la manera en la cual ha criado sus hijas, así que no es totalmente negativo sobre Letizia, solamente no se lleva bien con ella''.

Explica que no sabe por qué no concede entrevistas en España: ''Para él es más fácil hablar con periodistas francesas que no tienen el mismo conocimiento de los detalles de todos los escándalos, y también que lo ven desde lejos y que están más con la visión del rey del principio de la democracia española''.

Por otro lado, se pronuncia sobre la reina Sofía: ''Él en el libro elogia mucho a la Reina Sofía y no hay una palabra negativa sobre ella. Es su esposa y con el tiempo que pasa, eso se queda con él. La gente habla de las relaciones especiales y todo, pero yo no le pregunté nada de eso porque no estaba en el tema de mi conversación con él y lo que entendí es que su esposa quería hacer el viaje y que Felipe VI no quiere''.

''Le gustaría volver en España para quedarse es el país al que sirvió durante 40 años y bueno, es su país, fue el Rey de España y se siente muy solo por allá. Es un viaje a a hasta un lugar muy, muy aislado'', añade.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, revela lo que le contó de Felipe VI: ''Él considera que su hijo maneja muy bien su papel de rey. No dice nada negativo y considera que es muy difícil ahora por el Gobierno porque la relación con Sánchez es muy difícil, por este lado no hay críticas'', explica el periodista.