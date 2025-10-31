La portera que encontró el Picasso robado: "Lo guardé pensando que era un espejo”

Durante diez días la Policía buscó el cuadro por toda España

Una portera de Madrid, en el centro de la investigación sobre el 'Picasso' robado: guardó el paquete con la obra en su casa sin saberlo

En una portería de apenas dos metros cuadrados apareció uno de los cuadros más buscados de España. El Picasso perdido, valorado en 600.000 euros, estaba guardado entre paquetes, periódicos, albaranes y cajas. Llevaba diez días desaparecido, mientras la Policía rastreaba el país pensando en un posible robo internacional, cuando en realidad el cuadro llevaba una semana guardado en un pequeño cuarto.

Dolores, la portera, fue quien lo encontró apoyado en la verja y pensó que se trataba de un espejo. Lo guardó sin darle importancia y continuó con su rutina hasta que una vecina comentó que le faltaba un paquete. Fue entonces cuando Dolores recordó aquella caja que había guardado días atrás. Cuando la Policía lo localizó, montó un operativo de película, Dolores y su marido fueron incluso interrogados como si formaran parte de una banda internacional.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con Dolores, la portera que encontró el Picasso: “Me encontré un paquete y pensé que alguien lo había olvidado. Esperé unos diez minutos y, como no vi que nadie entrara ni saliera, lo cogí porque supuse que luego vendrían a preguntar por él. Le busqué un sitio, pensando que era un espejo, y ahí se quedó. Me olvidé de él”.

Dolores: "También me preguntaron por el robo del Louvre"

Dolores da más detalles sobre el cuadro: “El paquete no era mío, así que no tenía por qué abrirlo. Como nadie preguntaba, ahí se quedó el Picasso. Era un paquete normal, nunca me imaginé que contenía un cuadro tan importante. Yo pensé que era un espejo”.

Por último, explica que paso cuando vinieron la policía: “Vinieron alrededor de diez policías. Me llevé un gran susto cuando los vi, voy superándolo poco a poco. También me preguntaron por el robo del Louvre”.