Fiesta 02 NOV 2025

La primera compañera de celda de Ana Julia Quezada por primera vez en un plató de televisión: "No la he visto arrepentida"

Exclusiva 'Fiesta' | El encuentro entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón: "Se mostraron muy cómplices"

En el año 2019, Ana Julia Quezada fue condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz, de ocho años, en febrero de 2018. Desde entonces se han conocido diversas informaciones sobre algunos incidentes que la asesina del pequeño ha protagonizado en la cárcel: desde tratos de favor a cambio de sexo con los funcionarios hasta la incautación de un objeto prohibido durante un registro. En 'Fiesta', la primera compañera de celda de Ana Julia nos cuenta cómo era su vida en prisión.

Hace poco más de una semana, trascendía la noticia de que la Audiencia de Almería había ordenado embargar el sueldo y todas las cantidades de dinero de Ana Julia recibe en prisión para pagar la indemnización de 500.000 euros a los padres de Gabriel, Patricia Ramírez y Ángel Cruz. Hasta el momento solo ha abonado 233,41 euros a cada uno de los progenitores, 467 euros en total. Tras esta información, conocemos el testimonio de Ana Pastor, su excompañera de celda. ¿Cómo es convivir con Ana Julia Quezada?

Ana Pastor, sobre Ana Julia Quezada: "Es una persona fría y calculadora"

Por primera vez en un plató de televisión, la que fue durante cinco meses compañera de Ana Julia Quezada, justo después de asesinar al pequeño Gabriel, relataba cómo era convivir con ella las 24 horas del día. "Cuando entró tuvo que entrar escoltada porque todas querían tirarse encima de ella", explicaba Ana Pastor sobre la entrada de Ana Julia a prisión. A cerca de la personalidad de la asesina aseguraba que es "una persona fría y calculadora"

Ana Pastor también ha compartido los detalles sobre cómo le relataba la propia Ana Julia el asesinato de Gabriel y afirmaba rotundamente: "No la he visto arrepentida". Del mismo modo, comentaba como era el día a día de la asesina en prisión asegurando que "vivía como una reina". "Vivía mejor que yo. Tenía su dinero, su peculio, su tabaco, su cerveza, iba al gimnasio, se peinaba, se pintaba...", compartía la exreclusa.

"Quería irse con el padre a República Dominicana. El niño era un impedimento"

La excompañera de celda de Ana Julia también explicaba lo que esta le había comentado sobre su pasado, en concreto, sobre la hija que se le murió al caerse desde un cuarto piso. "Me dijo que ella tenía una niña que murió por un accidente", relataba Ana Pastor. Seguidamente los colaboradores le preguntaban a la entrevistada por las intenciones de la asesina de Gabriel y esta respondía:

"Se había comprado una casa en la República Dominicana y se quería ir con el padre, pero el niño estorbaba y por algún lado tenía que hacer algo". Tras estas palabras y antes de finalizar su entrevista, Ana Pastor pedía la palabra para enviar un mensaje: "Doy recuerdos a Almería y le doy muchos besos a Patricia y al padre".