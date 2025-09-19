Ana Julia Quezada ha pasado de ser de investigada a "perjudicada" en la presunta trama de corrupción y sexo de la cárcel de Brieva, Ávila

Su abogado ha defendido que Ana Julia Quezada sería una "víctima" de los presuntos actos delictivos cometidos por los funcionarios de prisiones

ÁvilaEl tribunal de la Sección 1 de la Audiencia de Ávila ha tomado una decisión que ha pegado un giro de 180 grados en la investigación a Ana Julia Quezada por la trama de corrupción en la que se vio implicada junto a un funcionario de prisiones y a un cocinero de la cárcel de Brieva.

Según ha podido conocer 'elPeriódico', tras escuchar la declaración de Ana Julia Quezada la Audiencia de Ávila ha cambiado la condición de investigada de la asesina del pequeño Gabriel Cruz a la de "perjudicada u ofendida".

¿Por qu�é Ana Julia Quezada pasa a ser una "perjudicada u ofendida"?

Tras este cambio en la investigación, Ana Julia Quezada podrá personarse y tener acceso a la documentación del caso en el que se le investigaba por presunta corrupción en la cárcel de Brieva.

Desde la Audiencia de Ávila se sostiene que la interna que cumple condena por el asesinato de Gabriel Cruz "ostentaría la condición de sujeto pasivo" en esta supuesta trama de corrupción en la que están siendo investigados un funcionario de prisiones y un cocinero del centro de Brieva.

Desde la Audiencia se señala que "la situación de los internos en un centro penitenciario respecto del funcionario encargado de su guardia es parecida a la de los menores de 16 años, de una total indemnidad sexual".

Por eso, la Audiencia de Ávila habría tomado la decisión de cambiar la condición de investigada de Ana Julia Quezada a la de "perjudicada u ofendida" en dicha causa.

Las supuestas relaciones sexuales que mantenía Quezada a cambio de tratos de favor

Hay que recordar que fue el juzgado de instrucción número 4 de Ávila el que comenzó con la investigación de esta presunta trama de corrupción en la que se habrían visto implicados un funcionario de prisiones y un cocinero de la cárcel de Brieva, en Ávila.

En esta investigación, los dos trabajadores de la prisión habrían mantenido relaciones sexuales con Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel Cruz, a cambio de tratos de favor como la entrega de un dispositivo móvil, chocolate, perfumes y cerveza.

Ana Julia Quezada habría confesado en su declaración al juzgado las relaciones sexuales con el funcionario de prisiones. Según su testimonio recogido por 'elPeriódico', "unas veces quería y otras no, pero no podía negarme".

Por eso, el abogado de Ana Julia Quezada defiende que, en caso de que se hubiese cometido algún delito por los funcionarios de prisiones, su defendida sería una "víctima" de los actos delictivos. El letrado destaca y recuerda la "condición de autoridad" y la "relación de superioridad" que tienen los investigados sobre la interna.

¿Amenazó Ana Julia Quezada a la cárcel de Brieva?

Durante la investigación por esta supuesta trama de corrupción, la directora del centro penitenciario de Brieva elaboró un informe que fue enviado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para advertirles de las amenazas y de las prácticas llevadas a cabo por parte de Ana Julia Quezada en la cárcel de Ávila.

"El educador del módulo azul me informa de que tras la conversación que ha mantenido con la interna esta manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, hay unas imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario Santiago en ropa interior en su celda. Según ella, este dispositivo se lo proporcionó el funcionario don Santiago", advertía la directora a Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Además, en el documento elaborado por la directora de la cárcel de Brieva también se comunicaba que Ana Julia Quezada habría amenazado al centro penitenciario con denunciar al funcionario de prisiones por presunta violación tras estos encuentros sexuales y con hacer públicos los vídeos y las imágenes de dichas relaciones.

"Chantajea con sacarlas a la luz amenazando, según palabras textuales, con hundir al centro y a su dirección porque ella ya lo tiene todo perdido", advertía la directora de prisión.

Un año después de la publicación de este informe, Ana Julia Quezada ha pasado de ser una de las investigadas en esta trama de corrupción a una de las supuestas personas "perjudicadas u ofendidas" por los funcionarios de la cárcel de Ávila.