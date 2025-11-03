Paloma Esteban, periodista, sobre la baja médica de Carlos Mazón: ''Su entorno nos insiste en que está muy tocado''
La periodista del 'ABC' da más datos sobre la baja médica de Mazón
Durante su comparecencia en la mañana de este lunes 3 de noviembre, Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana con un discurso en el que ha señalado que ''ya no puede más'', y poco después se ha podido saber, según ha publicado el 'ABC', que ha pedido la baja médica.
Tras lo ocurrido, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con Paloma Esteban, periodista del 'ABC', que da más datos sobre la información que han publicado sobre el que hasta ahora fuera presidente de la Generalitat Valenciana.
Paloma Esteban explica todo lo que sabe al respecto: ''Bueno, a nosotros el entorno más cercano al presidente Mazón nos ha explicado esta mañana, después de esa dimisión anunciada, que el presidente se mantenía en funciones hasta que se aclare la situación en la Generalitat, es decir, hasta que haya un sucesor, que ya sabéis que esto no es un camino fácil porque tiene que haber un pacto con Vox, que él seguiría en funciones y nos explicaban que iba a coger en las próximas horas una baja médica porque el textual era 'no puede más, por imperativo médico va a parar''.
''Luego es verdad que la Generalitat insistía que mañana estará al frente del Consell, que se va a retirar unos días y vamos a ver si se aclara lo que nos habían explicado, que era con una baja médica. En todo caso, yo lo que veo definitivamente es que con este anuncio de la dimisión quedan muchos interrogantes y el primero es realmente qué va a ser del futuro político de Mazón'', añade la periodista.
La periodista explica lo que cree que va a pasar: ''Si os dais cuenta, la dimisión que hoy hemos escuchado es una operación muy poco limpia. Tiene demasiados flecos que además, si con esta decisión el PP pretendía iniciar una etapa, dar carpetazo a la situación, pues yo tengo la sensación, en una semana como esta, con el fiscal general que ha empezado el juicio, tengo la sensación de que no cumple el objetivo porque quedan demasiados interrogantes por despejar. El ha anunciado una dimisión, pero por ahora no se concreta. Porque ahora tiene que abrirse una negociación con Vox, que es quien tiene que dar el visto bueno a un candidato a la Generalitat.''
E insiste en las palabras del entorno de Mazón: ''Y en mitad de todo esto yo pienso que vamos a seguir viviendo ruido. En su entorno nos insisten en que realmente él está en una situación... muy tocado. Lo hemos visto hoy en la comparecencia, por eso nos hablaban incluso de baja médica. Luego nos han dicho que bueno, que tendrá que esperarse, pero que desde luego él se va a retirar unos días y como digo, demasiados flecos pendientes como para dar carpetazo a la crisis solo con un anuncio de dimisión''.