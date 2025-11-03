Abogado de la acusación popular Ciudadanos, sobre la declaración de Maribel Vilaplana: "Está siendo muy clara"

Eduardo García-Ontiveros, abogado de la acusación popular, da más detalles sobre la declaración de Maribel Vilaplana

La declaración de Maribel Vilaplana: Mazón estuvo comunicado durante su comida el día de la DANA y atendía llamadas

Hoy declara como testigo Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro, ante la jueza del caso DANA. Durante su declaración, ha ido describiendo la comida que tuvo con el presidente el día de la tragedia, y ha explicado que, durante las cuatro horas que duró el encuentro, Mazón estuvo atento a su teléfono móvil.

Durante un receso en la declaración de Maribel Vilaplana, 'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Eduardo García-Ontiveros, abogado de la acusación popular por parte de Ciudadanos, quien ha comentado cómo está siendo la declaración de Vilaplana: "Está siendo muy clara, porque lo que estamos sacando en claro son dos cosas: una está mal y la otra está peor todavía. La primera es que da la sensación de que Carlos Mazón no era consciente de todo lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana en esas horas. Eso está mal. Pero es que, si era consciente de lo que estaba ocurriendo y aun así no hizo nada, es peor todavía."

Eduardo García-Ontiveros: "Está afectada, pero está contando lo que vivió muy claramente y muy directamente"

Sobre cómo ve a Maribel Vilaplana, explica: "Está afectada, pero está contando lo que vivió muy claramente y muy directamente. Lo está explicando muy bien, está compartiendo sus sensaciones, cómo lo vivió desde dentro. Es la que mejor lo puede explicar."

Por último, añade sobre la declaración de Vilaplana: "Está dejando muy claro cuál era la actitud del señor Mazón el día 29 de octubre de 2024, cuando murieron 229 personas aquí, en la Comunidad Valenciana."