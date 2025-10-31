Lara Guerra 31 OCT 2025 - 17:57h.

'El tiempo justo' emite imágenes inéditas de los jóvenes presuntamente relacionados con el crimen de Jesús Rosado Jiménez

Tras cumplirse tres años del crimen de Jesús Rosado Jiménez en la noche de Halloween de 2022 en Palomares del Río, 'El tiempo justo' ha recordado este escalofriante crimen emitiendo unas imágenes inéditas y dando voz una vez más a su padre.

Jesús se encontraba volviendo a casa en Palomares del Río, Sevilla en ese momento los jóvenes el asaltan y persiguen durante 13 minutos y le agreden con dos puñaladas, una de ellas directa en el corazón. Finalmente, acababa falleciendo en la puerta de su casa en tan solo tres minutos.

En las imágenes podemos ver a los asesinos minutos después de presuntamente acabar con la vida de Jesús. La escena se ubica en un lavadero de coches donde se encuentran jugando entre ellos, una secuencia que indigna por completo a su familia: "Bueno chavales, aquí estamos, en el proceso de lavación del Emilio. Que sí funciona, ¿Has echado el euro?".

La entrevista de José Manuel, padre de la víctima

"Están como si hubieran conseguido una meta. Ahí se ve la poca empatía que tienen a la vida de una persona. Parte de ellos eran menores de edad como habéis dicho en el vídeo, uno por días, otro por meses...pero bueno son menores pobrecitos hombres", confiesa con ironía

Tras esto, Joaquín Prat recuerda que de los cinco jóvenes que había, sólo se ha juzgado a un menor y el mayor está pendiente de juicio. Sobre esto, José Manuel explica que "es mi labor porque parece ser que las autoridades no están investigando más y ver que relación tenia cada componente del grupo. Realmente no eran cinco, eran más, han desaparecido imágenes, dicen que las han borrado porque necesitaban espacio en un disco duro. Esta es mi pelea

Acerca del juicio del mayor de edad, el padre de Jesús asegura que "no hay fecha puesta, la última noticia es que está encerrado cautelarmente. Según noticias de esta semana parece que se están fechando los juicios en la Audiencia Provincial de Sevilla con jurado popular a año y medio. Si el juzgado de allí no se da prisa nos podremos encontrar con que esta criatura tendrá que salir".