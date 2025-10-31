Miguel Salazar Madrid, 31 OCT 2025 - 17:15h.

La carrera universitaria que ha comenzado Carlota, la hija pequeña de Pedro Sánchez, en un centro privado de Madrid

La decisión de Pedro Sánchez de matricular a su hija Carlota, de 18 años, en la universidad privada y católica ESIC -en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Marketing- ha generado controversia y está dando de qué hablar. Prueba de la polémica que se ha creado ha sido el tenso debate entre María Jamardo y Estefanía Molina en 'El tiempo justo', donde han opinado sin filtros.

"¿Es incoherente que Sánchez matricule a su hija en una universidad privada y católica?", les cuestionaba la copresentadora María Ruiz. "Nos están moralizando todos los días, desde que llegaron al poder han intervenido en la concertada, han querido cargarse esas subvenciones en los colegios privados que tienen una ayuda del estado para que los padres lleven a sus hijos", aseguraba por su parte Jamardo.

Las opiniones de María Jamardo y Estefanía Molina

A la periodista le llama la atención que "para el pueblo y los trabajadores las universidades públicas" y que para "ellos" las "universidades de élite y que sus hijos no se mezclen con el pueblo".

Pero Estefanía Molina apostillaba por su parte que no cree que sea algo "incoherente" dicha decisión. "Retomo el argumento de Almeida. Sánchez está siendo coherente, dice que hay gente que tiene dinero que puede llevar a sus hijos a universidades con más contactos donde tal vez tienen acceso a unos circuitos de información y salidas que no se están dando en la pública", señala.

La colaboradora del programa de Telecinco califica de "lamentable" que no se trabaje "para que esas oportunidades estén en la pública". "Yo he estudiado en la pública y antes sí que daban esas oportundiades y eso es lo que tiene que solucionar el Gobierno", concluía.