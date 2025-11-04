'Dinamita Montilla' se someterá a una prueba en la que compararán su miembro con una fotografía de carácter sexual

En junio de 2024 el cuerpo sin vida de Ester Estepa fue hallado por unos senderistas en un cañaveral en Gandía (Valencia). La última vez que fue vista con José Jurado Montilla, alias 'Dinamita Montilla', y el volcado del teléfono del asesino en serie permitió que se convirtiese en el principal sospechoso, por lo que está investigado por el crimen de la joven aunque él siempre ha negado la autoría.

Ahora, hay novedades en el caso, una jueza ha pedido que 'Dinamita Montilla' se someta a una prueba antropométrica para compararla con una foto de su miembro y determinar si son compatibles, en caso de ser así se le podría atribuir el crimen. Él ha accedido y será llevado a cabo por médicos forenses.

Tras lo ocurrido, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con el abogado de la familia de Ester Estepa, Juan Manuel Medina, que da más datos sobre las últimas novedades en torno al caso de la joven que fue encontrada muerta en 2024 tras estar desaparecida.

''Si conseguimos acreditar que existió una agresión sexual previa al asesinato y que el asesinato fue un medio para ocultar ese delito primario, estaríamos en el supuesto del artículo 140 del Código Penal, con lo cual sí hablaríamos de prisión permanente revisable'', explica el abogado.

Y afirma que no tienen duda de que 'Dinamita Montilla' sea el autor del crimen: ''Hay muchísimos indicios, todos son concluyentes, todos conducen en la misma dirección. Por ejemplo, esas fotografías a las que hacéis alusión están contrastadas con metadatos y se sabe que fueron tomadas en el lugar donde aparecieron los restos mortales de Ester y, además, en la fecha en la que Ester desaparece y estaban en su teléfono móvil, con lo cual pues él puede, lógicamente, intentar defenderse, pero lo tiene muy complicado''.

Además, explica que los rasgos que aparecen en las fotografías acreditan que es Ester: ''Hay algún detalle concreto, por ejemplo, un piercing que Ester tenía en el ombligo. En esas fotografías no se ve la cara de la pobre Ester, se ve un cuerpo yacente con signos de violencia (...) Posteriormente, con con un examen más exhaustivo de esas fotografías, ya con una resolución mejor y en color, llegan a la conclusión de que el cuerpo de Ester en el momento de tomarse esas fotografías, que son simultáneas o previas a la agresión sexual, presentaba signos de vitalidad, con lo cual pues estaríamos ante una agresión sexual previa al posterior asesinato''.

El abogado da más detalles sobre la prueba que se va a llevar a cabo: ''Esa pericial ha sido solicitada por parte nuestra, por la acusación particular. Porque bueno, efectivamente en ninguna fotografía se le ve a él, no la cara, pero si hay una fotografía muy clarividente en la que bueno, se ve efectivamente un pene en estado de erección y a punto de proceder a una penetración, con lo cual es una prueba que se ha hecho en otras ocasiones, en bastantes temas de acusación, de agresiones sexuales y que entendemos que es necesaria para acreditar con una certeza absoluta que efectivamente la persona que aparece en esta fotografía, aunque no se vea el rostro, se trata de José Jurado Montilla. Entendemos que es una prueba necesaria''.