Ana Rosa Quintana: ''A este paso, el fiscal general podría seguir de fiscal desde Soto del Real''

Ana Rosa, sobre el juicio del fiscal general: "Si es condenado, Sánchez lo dejará caer como ha hecho con el resto"

Como ya es habitual, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, Ana Rosa Quintana, en el que se ha centrado en la actualidad política de España, la dimisión de Carlos Mazón y el juicio del fiscal general, entre otros temas políticos.

La presentadora arranca: ''Buenos días. Víctor Ángel Torres mintió en el Senado. El ministro negó que tuviese una relación personal con Aldama, que conocía muy poco a Koldo y añadió: "Ni siquiera sabe cómo me llamo, si tuviera relación personal conmigo, como dice él, sería fácil demostrar reuniones".

''El último informe de la UCO le sitúa en una cena con Aldama el 15 de julio de 2020 a la que asistieron también Ábalos y Koldo. Esas comilonas nocturnas de la trama son como la obra "La cena de los idiotas", en la que unos listillos invitan a un presunto idiota, que en este caso somos los ciudadanos. El informe de la UCO también demuestra que Torres aceleró los pagos de las mascarillas a la trama. La Fiscalía podría actuar de oficio contra Torres, pero no parece probable, porque ahora la Fiscalía está inmersa en una guerra interna rematando a Montesquie'', explica.

Y habla sobre García Ortiz: ''Lo hemos podido ver en el juicio contra el fiscal general. La fiscal Lastra comentando que le dijo: ¡Has filtrado los correos! Y el fiscal Salto relató cómo le sacaron de un partido de fútbol para pedirle con urgencia el correo de la pareja de Ayuso porque García Ortiz no podía esperar''.

Por otro lado, comenta la actitud del Gobierno: ''El Gobierno no solo está polarizando a la sociedad, también está polarizando a la justicia. Acabarán preguntando a los procesados a quién votan para ponerle un fiscal conservador a progresista, como los que han aplaudido a García Ortiz antes de que fuera al juicio. Aplaudiendo al jefe que te ha colocado a dedo''.

''Hemos vivido en las últimas horas la historia de una dimisión en diferido, la de Mazón, y la historia de una no dimisión eterna, la de García Ortiz. En realidad se trata de una batalla personal de Sánchez contra Ayuso para ganarle el relato. Durante el 15M se hizo popular el lema: "Dimitir no es un nombre ruso", para poner de manifiesto que nadie asume sus responsabilidades. Mazón ha tardado un año, pero a este paso el fiscal general podría seguir de fiscal desde Soto del Real con las puñetas puestas. En realidad al que le están haciendo la puñeta es al país, un país plagado de escándalos judiciales, un país sin presupuestos donde el sueldo más habitual solo supera en 400 euros anuales al Salario Mínimo, un país con un exministro, Ábalos, que va a ir al banquillo, pero se mantiene en el escaño. Como dijo la fiscal jefe de Madrid, un poco de cianuro, por favor'', finaliza la presentadora.