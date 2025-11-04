El portavoz popular rechaza especular con nombres y recalca que el objetivo es garantizar la gobernabilidad en la Comunitat Valenciana tras la dimisión del presidente.

Tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular debe ahora designar a su sustituto, una decisión que deberá consensuar con Vox, su socio de Gobierno en la región.

El programa de Ana Rosa’ ha hablado con Miguel Tellado, secretario general PP, quien se ha pronunciado sobre el posible sustituto de Carlos Mazón: “Especular con nombres no tiene ningún sentido. Lo importante es que hay una mayoría que puede garantizar la gobernabilidad en la Comunitat Valenciana, y ese es el objetivo en el que estamos centrados. Nos motiva buscar la mejor solución, porque en la Comunitat Valenciana hay un gobierno estable, con presupuestos aprobados, y tiene sentido continuar la legislatura y encontrar a quien sustituya a Carlos Mazón. Vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad y seriedad para seguir siendo útiles a los valencianos”.

Sobre las conversaciones con Vox para acordar al sustituto de Mazón, Tellado señala: “Este tipo de conversaciones deben darse con el mayor de los respetos y con confidencialidad, para evitar que se retransmitan en directo debates que no aportan nada a resolver esta cuestión. El PP y Vox harán un ejercicio de altura y resolverán esta situación”.

Miguel Tellado: "Carlos Mazón ha demostrado un profundo sentido de la responsabilidad, asumiendo los errores de su propio Gobierno"

Además, ha hablado sobre Carlos Mazón: “Creo que Carlos Mazón ha demostrado un profundo sentido de la responsabilidad, asumiendo los errores de su propio Gobierno. Lo hizo desde el primer momento, cuando realizó una crisis de Gobierno, cesó a dos consejeras y remodeló su Ejecutivo. Asumió responsabilidades de lo sucedido, y ayer lo hizo al máximo nivel posible: dimitiendo del cargo”.

Por último, sobre el juicio al fiscal general del Estado, Tellado ha sido contundente: “Me parece lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Ver al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, quien debe perseguir los delitos y que esté siendo juzgado por presuntamente haberlos cometido, ofrece una imagen impropia de una democracia moderna”.