Las reacciones de los colaboradores de 'Vamos a ver' tras el estreno de 'La isla de las tentaciones 9'

Así vivieron los colaboradores el gran estreno de la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones 9' aterrizó en Telecinco este mismo lunes, 3 de noviembre, y las reacciones tras su estreno no se han hecho esperar en el plató de ‘Vamos a ver’, donde los colaboradores han opinado sobre los momentazos vividos durante la emisión del reality.

Con la resaca aún del gran estreno, los colaboradores comentan todo lo que se ha vivido en este primer capítulo de 'La isla de las tentaciones 9', desde los momentazos y el estreno de la 'luz de la tentación', hasta quién se está convirtiendo en su favorito dentro de la isla.

Anita Williams bromea y se muestra aliviada: ''No tengo morriña, yo muy contenta de que salga otra edición y se olviden de mí un poco, a ver si hay suerte''.

Alejandra Rubio confiesa lo emocionada que vive siempre el estreno de las ediciones del reality: ''Yo estoy living con esto, espero todo el año a que llegue este momento'', dice, entre risas, la hija de Terelu demostrando la gran fan que es del programa presentado por Sandra Barneda.

''Yo confío en que Lorenzo y Nieves, son mis favoritos. Creo que se van a respetar'', comenta Adriana Dorronsoro y Alejandra Rubio también se moja: ''Pues sabes que te digo que la reina de esta edición va a ser Almudena, cien por cien, porque va a ser la típica Susana, Melyssa''.

''Es que es oro puro'', comentan los colaboradores, y Pepe del Real explica lo que más le llamó la atención: ''Perdona, yo Almudena, que se acaba de enterar de que a su novio le gusta que le amarren, después de 11 años, a mi me ha dado mucha pena''.

Y Alejandra Rubio se pone del lado de Almudena, su favorita: ''Almudena, ¿te has visto? No se puede ser más guapa, más mona. No se merece nada este señor'', y continúa: ''Esto es la cruda realidad''.