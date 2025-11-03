El programa consigue hablar con los cantantes

Álvaro Molina, expromotor de ‘Andy y Lucas’, se pronuncia sobre la gran traición de Lucas con su exmujer: “Me dejó los críos y se fue”

El pasado viernes, Álvaro Molina, expromotor de Andy y Lucas, se sentó por primera vez en un plató de televisión y lo hizo en '¡De viernes!' para destapar algunos los secretos que ha ocultado el dúo durante años. Con sus declaraciones, el expromotor ha generado mucha polémica y 'Vamos a ver' ha hablado con los cantantes, que reaccionan a la entrevista.

Adriana Dorronsoro ha conseguido hablar con Andy y revela lo que el cantante le cuenta sobre las declaraciones de Álvaro Molina: ''Yo me he puesto en contacto con él después de esta entrevista porque también habla un poco del grupo. Álvaro, lo que cuenta es que al final nunca han sido un grupo y que siempre han ido cada uno por su lado''.

''Yo he hablado con Andy, él lo que me dice es que él está ahora mismo centrado en su single bueno, va a sacar dos singles antes del disco que sale en marzo, está centrado en eso y no quiere que saquemos ninguna palabra de él, pero me dice que aquí ya sabemos todos después de lo que ha pasado, quién es quién, es decir quién es Andy y quién es Lucas, que toda la verdad sale siempre para mal o para bien, para mal, en este caso para Lucas'', cuenta la colaboradora.

Además, da más detalles sobre lo que opina de su expromotor: ''De Álvaro me dice que es muy buena persona y también me cuenta que todo el mundo sabe ya que nunca han sido un grupo, que esto no es ninguna novedad, que Lucas este año no ha podido tapar esa personalidad que tenía y que nunca nadie habíamos visto, que al final se ha visto quién es quién y cómo ha actuado cada uno, que él por lo menos ha sido transparente, que Lucas no lo ha sido''.

''Y dice, me llega a decir, como 'yo no me he creado ningún personaje como otros'. Vamos, que viene a decir como que Lucas nos ha estado haciendo un personaje toda la vida y que ahora estamos viendo realmente cómo es'', revela Adriana sobre lo que le cuenta Andy.