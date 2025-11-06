Un año desde las elecciones que produjeron el regreso de Trump a la Casa Blanca: las opiniones en Pensilvania, uno de los condados decisivos

Pelosi llegó al Congreso de Estados Unidos en 1987 y desde entonces se ha convertido en una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata

Nancy Pelosi, única mujer en ostentar el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y de las figuras más destacadas del Partido Demócrata del país norteamericano, ha anunciado este jueves que deja la política tras casi 40 años en el Congreso. Pelosi, de 85 años, ha publicado en sus redes sociales un vídeo dirigido a los ciudadanos de San Francisco, a la que ha representado durante estas cuatro décadas para anunciarles que no se presentará a la reelección el próximo año.

San Francisco, conozca su poder. Hemos hecho historia. Hemos progresado EUROPA PRESS

"Me ha encantado ser su voz en el Congreso", ha expresado quien fuera presidenta de la Cámara de Representantes tras las elecciones de mitad de mandato de 2006 y de 2018. "Agradecida, espero con ilusión mi último año de servicio", ha dicho Pelosi, quien ha animado a la ciudad a seguir progresando y participando en la democracia.

"Siempre hemos sido pioneros y ahora debemos seguir participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses", ha expresado. Pelosi llegó al Congreso de Estados Unidos en 1987 y desde entonces se ha convertido en una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata, a pesar también de que han sido varias las voces dentro de la formación que han reclamado que cediera el testigo a generaciones más jóvenes.

En su segundo mandato al frente de la Cámara, Pelosi protagonizó choques históricos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluidos dos juicios políticos, y aquel en el que se le vio romper una copia del discurso del Estado de la Unión que dio el republicano ante el Congreso después de rechazarle el saludo.

Reconocimientos de Joe Biden y Obama

Los expresidentes de Estados Unidos Joe Biden y Barack Obama han agradecido a Pelosi su dedicación al país y su trabajo para impulsar algunas de las leyes que fueron aprobadas durante sus respectivos mandatos. "Nos llenó de orgullo ser demócratas y pasará a la historia como una de las mejores presidentas de la Cámara de Representantes", ha escrito Obama en su cuenta de X.

Para Biden, Pelosi ha sido "la mejor" presidenta de la Cámara Baja y ha recordado cómo durante esos cuatro años que estuvo en la Casa Blanca colaboraron para "impulsar la economía, crear millones de empleos y realizar inversiones históricas" para el país.